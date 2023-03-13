Арахамія та МЗС України поставили на місце грузинського прем'єра

Україна не хоче війни Грузії, а хоче, щоб наші країни йшли до ЄС разом

В Києві відповіли на критику українських політиків з боку прем’єр-міністра Грузії Іраклі Гарібашвілі за підтримку протестів та звинувачення їх у тому, що вони нібито втручаються у внутрішні справи країни.

Свою думку щодо цього висловив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, збереження демократії в Грузії, влада якої сповнена агентами росії, – ключове завдання всієї світової спільноти.

"Грузинський народ це розуміє, десятки тисяч молодих людей у Грузії це розуміють, а прем'єр-міністр вдає, що не розуміє. Думаю, що почне розуміти тоді, коли буде опубліковано рахунки та транзакції його найближчого оточення. Шкода лише, що в Грузії розслідувати це буде нікому, бо "рука руку миє", — каже Арахамія.

При цьому він зазначив, що Україна зовсім не хоче війни в Грузії, як тим лякають грузинів в уряді, а хоче, щоб наші країни йшли до ЄС разом.

"І досить лякати грузинський народ тим, що в Україні бажають Грузії війни. Ми, як ніхто інший, розуміємо, що таке війна і нікому таких страждань крім росії, побажати не можемо. Україна хоче йти в ЄС разом із братами грузинами і дуже боляче спостерігати, як грузинська влада йде абсолютно у протилежному напрямку", — підкреслює Арахамія.

Також на гучні заяви грузинського прем'єра відреагували і в українському МЗС. Там зазначили, що грузинська влада "не там шукає ворогів".

Спікер МЗС України Олег Ніколенко заявив, що впродовж останніх кількох днів прем’єр-міністр та керівництво парламенту Грузії зробили низку недружніх до України заяв. Зокрема, майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту у Грузії, втягуванні її у війну з росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни.

"Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада", — підкреслив речник МЗС.

У дипломатичному відомстві зазначили, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцних відносин дружби українського та грузинського народів.

"Ми високо цінуємо підтримку грузинів в той час, коли українці борються за свою незалежність. Зі свого боку Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього", — додав Ніколенко.

Деталі: на початку березня у Грузії спалахнули масові заворушення. Громадяни вийшли на протести незабаром після того, як парламент країни підтримав скандальний закон про "іноземних агентів", який є копією російського аналога.

Втім маріонеткова влада Грузії, вирішила, схоже, перекласти відповідальність зі своєї голови на здорову і побачила "український слід" у масових протестах.

Все, що потрібно знати про мітинги, що відбулися в Грузії, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфу".