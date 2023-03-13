Антироссийское восстание в Грузии: пойдет ли путин на новую военную агрессию, чтобы сохранить карманное правительство в Тбилиси

Открытие второго фронта может обеспечить россии "маленькую победную войну" для реабилитации на фоне поражений в Украине

В Грузии не утихают массовые акции протеста. Беспорядки, спровоцированные принятием в первом чтении законопроектов об иностранных агентах, не прекратились даже после того, как правительство пошло на уступки, остановив процесс внесения изменений в законодательство и выпустив 133 задержанных накануне митингующих.

Теперь протестующие требуют отставки пророссийского правительства, проведения досрочных выборов и возвращения государственной политике курса на евроинтеграцию. И пока власти Грузии ищут "украинский след" в антироссийских настроениях общества, кремлевские пропагандисты уже начали открыто угрожать Тбилиси ракетными ударами "без лишних сантиментов".

"Телеграф" выяснял, есть ли у грузин реальные шансы на перезагрузку власти, и решится ли владимир путин на новую агрессию, понимая, что теряет рычаги влияния на Грузию.

Грузинское сопротивление набирает обороты и становится опасным для марионеток кремля

Намерение грузинского правительства принять закон об иностранных агентах, являющийся копией российского аналога, стало катализатором идеологического раскола между властью и обществом. Несмотря на заявленный и одобренный гражданами курс на евроинтеграцию, грузинские власти продолжают подмахивать россии на политической арене, даже когда это идет в разрез с национальными интересами их государства.

В начале 2023 года правительство решило пойти дальше, не только сотрудничая с террористическим режимом, от которого в свое время пострадала сама Грузия, но и копируя диктаторские методы кремля для борьбы с инакомыслием в обществе. Вероятно, этот шаг стал последней каплей для граждан, которые поняли, что именно сейчас решается, как будет развиваться их страна – по украинскому или белорусскому сценарию.

Сорвав процесс "закручивания гаек" на уровне законодательства, протестующие грузины не настроены останавливаться, пока у власти не останется ни одной марионетки владимира путина. Сами же чиновники продолжают идти по пути своих российских коллег: в тревожных для себя тенденциях в обществе они обвиняют Украину.

Так, вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что воевавшие в Украине сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили вернулись в Грузию, чтобы "подталкивать молодежь к революционному сценарию" и помешать "развитию политических процессов".

"Можно сказать наверняка, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников "Нацдвижения". Это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс", — цитирует Вольского, который является одним из лидеров правящей партии, издание "Эхо Кавказа".

Стоит отметить, что позиция грузинского правительства по поводу войны в Украине вызвала вопросы с первых дней полномасштабного вторжения рф. Так, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил о немедленном отзыве посла Украины в Грузии из-за преград для добровольцев, которые хотели помочь Украине и "неморальной позиции в отношении санкций".

В то же время, в течение последнего года граждане Грузии демонстрировали мощную поддержку украинского народа путем передачи многочисленных гуманитарных грузов, а грузинская диаспора в разных уголках мира активно участвовала в освещении и осуждении российской агрессии, выходя на уличные акции в поддержку Украины.

По словам эксперта по международным отношениям, соучредителя Аналитического центра "Объединенная Украина" Антона Кучухидзе, такие разногласия в позициях грузинских властей и общества действительно могут спровоцировать мощные изменения в государстве.

"Шанс на отставку правительства есть, ведь грузины крайне недовольны происходившими в стране в течение последнего года процессами. В частности, нашествием россиян, которые улыбаются им в лицо и рассказывают, что они вне политики, снимая с себя ответственность за оккупацию их государством украинских и грузинских территорий. Кроме того, прямо сейчас на стороне Украины против россии воюют грузинские добробаты, народ собирает средства и передает гуманитарную помощь украинцам, а власть занимается политикой равноудаленности, которая больше напоминает пророссийскую позицию. Более того, сегодня в грузинских СМИ можно заметить засилье российских политологов и открытое продвижение кремлевской пропаганды", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Желание сохранить отношения с кремлем продиктовано коммерческим интересом грузинского правительства в сотрудничестве с россией, объясняет Антон Кучухидзе. Грузия и ранее была одной из самых популярных стран для отдыха среди российских туристов, а после массового бегства россиян за границу на фоне объявленной в рф мобилизации, стала еще и убежищем для сотен тысяч нежелающих быть пушечным мясом в войне с Украиной.

Кроме того, есть основания полагать, что отдельные российские компании намеревались обходить западные санкции через грузинскую юрисдикцию.

Решится ли путин на "украинский сценарий" в Грузии

Вероятно, законопроект об иностранных агентах для Грузии был написан рукой кремля, чтобы сделать невозможной антироссийскую риторику в обществе. Таким образом, владимир путин пытался избежать повторения "ошибок", допущенных в Украине, ведь именно благодаря демократии и свободе слова украинцам удалось остановить преступный режим Виктора Януковича и избавиться от политического и экономического влияния россии.

Однако и на этот раз у кремля все пошло не по плану. Грузины вовремя сообразили, к чему могут привести такие тенденции во власти, и восстали против ползучей колонизации со стороны россии. Ожидаемо, виновной в этом неповиновении была назначена Украина. Данная позиция грузинского парламента призвана убить сразу двух зайцев: наделить образ протестующих чертами радикально настроенных вернувшихся с войны боевиков, расшатывающих общество, и заложить фундамент для будущего вмешательства россии с целью силового урегулирования ситуации.

Став персоной нон-грата на политической арене мира, владимир путин не может позволить себе потерю последних союзников и партнеров, которые пока еще соглашаются с ним сотрудничать, несмотря на токсичный характер этой связи. Кроме того, победа антироссийских сил в Грузии может стать толчком к началу освобождения оккупированных рф Южной Осетии и Абхазии.

Подобные перспективы уже вызвали истеричные настроения среди кремлевских пропагандистов. В частности, Маргарита Симоньян заявила, что события в Грузии направлены на открытие второго фронта для россии и пригрозила Тбилиси ракетными ударами.

Заинтересованность в сохранении у власти лояльного к кремлю правительства Грузии могла бы спровоцировать российского диктатора на решение проблемы привычным для него способом — посредством введения "миротворческих войск" для подавления протестов, или даже оккупации новых территорий Грузии для демонстрации россиянам "маленькой победоносной войны". Однако после года полномасштабных боевых действий в Украине ресурсов для этого у россии не осталось.

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, сегодняшнее состояние армии рф не позволит путину воплотить эти планы в жизнь, ведь для этого ему элементарно не хватит кадров в воздушно-десантных войсках и спецназе, которых можно было бы прямо сейчас перебросить в соседнее государство., а значительная часть войск, ранее находившихся в Осетии и Абхазии и могла быть задействована в новой "спецоперации", с лета 2022 года воюет в Украине.

"К тому же, пророссийское правительство — не означает пророссийская армия, тем более, когда речь пойдет о внешней угрозе. Грузинские войска страдают от постоянного ползучего наступления и провокаций со стороны россии. Линия разграничения передвигается в сторону вторжения в Грузию, в результате этого периодически погибают солдаты". Если сработает национальная гордость грузин, которые сейчас очень радикально настроены, путин просто получит на свою голову еще одну "Украину", — объясняет военный в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, для введения в Грузию российских "миротворцев", официальный Тбилиси должен продемонстрировать заинтересованность в этом и обратиться к путину с просьбой о военной помощи. По словам Олега Жданова, это станет очередным "черным лебедем" для власти, и они это осознают. Отзыв скандального законопроекта — сигнал того, что правительство не готово к мощному сопротивлению со стороны общества.

На фоне позорных военных поражений в Украине, ценой которых стали более 150 тысяч жизней россиян, военно-политическому руководству россии крайне необходимо продемонстрировать электорату хоть какие-то военные успехи. Еще месяц назад второй фронт мог бы быть открыт в Молдове, однако обнародование Украиной плана наступления со стороны рф сделало почти невозможным его реализацию. Теперь из-за внутренней политической дестабилизации под российской угрозой уже в третий раз с 90-х годов оказалась Грузия.

Пока неизвестно, решится ли путин на начало новой военной агрессии, ведь спрогнозировать действия кремлевского диктатора, исходя из позиции здравого смысла, просто невозможно. Однако уже сейчас становится очевидно, что кремль оказался в положении цугцванга: стратегически важная война с Украиной гарантированно завершится поражением, а вторжение в Грузию или Молдову не обеспечит ожидаемого результата. Агрессивная кремлевская пропаганда последних лет была направлена именно против Украины, поэтому объяснить россиянам, почему теперь они должны умирать в войне против Грузии или Молдовы, будет крайне сложно.