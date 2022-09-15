Второй фронт против россии: будут ли успехи войн по деоккупации Грузии и Кавказа

Пока рф слабеет в Украине, все больше стран имеют шанс на успехи в освобождении территорий

Грузия, открывая военный второй фронт против россии, может воспользоваться слабостью рф из-за обескровливания в Украине, и гипотетически может иметь успех по деоккупации территорий. Но окончательно новая война (конфликты) на Кавказе сейчас зависит от политической воли Тбилиси и грузинского общества.

Такое мнение высказал эксперт Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Было бы хорошо, если бы этот второй фронт заключался в восстановлении территориальной целостности этого государства. Мы также понимаем и знаем, что россия неоднократно вела войну против Грузии и поддерживала разного рода сепаратистские движения. Конечно, видимо, в интересах грузин и самой Грузии (которая хочет восстановить свою территориальную целостность в пределах признанных границ), надо проводить такие операции по освобождению. Это было бы хорошо для нас, поскольку прекрасно осознаем, что главный вопрос "вторых фронтов" заключается в следующем: чем больше россия будет вынуждена отвлекаться на другие войны, тем сможет меньше вести агрессию против нас. Хотя, сейчас создается впечатление, что россия готова пожертвовать всем, только бы вести войну против Украины", — сказал он.

По словам эксперта, еще одним важным вопросом является то, есть ли на сегодняшний день у Грузии политическая воля начинать такие военные действия. "Потому что мы хорошо знаем позицию нынешней грузинской власти, которая является где-то пророссийской. И придерживается такого курса, чтобы иметь неплохие отношения с россией", — пояснил представитель Центра.

По его убеждению, в этом есть определенная проблема и тормозной фактор. Но в целом общественное мнение в Грузии все больше трансформируется, и "не исключено, что в будущем мы действительно увидим, что грузины смогут воспользоваться тем, чтобы действительно восстановить свою территориальную целостность".

"Это и будет таким своеобразным вторым фронтом, — продолжил Мусиенко, — это очень важно. Все сейчас пытаются воспользоваться слабостью россии, которая, как мы видим, не столь сильна в представлении многих стран на постсоветском пространстве. Видно, что рф ослаблена, что с ней можно воевать и побеждать в битвах.Что демонстрирует Украина. На фоне этого — чем дальше российская федерация будет ослабевать, тем больше стран (имеющих либо определенные нерешенные территориальные споры, либо оккупированные земли, либо всегда вели борьбу против Российской империи, как кавказские народы), будут постепенно поднимать головы и возможно даже иметь успехи".

Как сообщалось, на днях представитель партии власти Грузии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране готовы провести опрос (или референдум) среди населения по поводу открытия второго фронта с Россией.

Напомним, пока страны НАТО готовятся к длительному противостоянию Украины и России и заявляют о своей поддержке, в Европе вспомнили о военных возможностях России. Так, Эберхард Цорн, генерал и генеральный инспектор немецкой армии, ранее отмечал: у России масштабные военные запасы и могут открыть второй фронт в случае необходимости.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что у России может возникнуть "снарядный голод" уже до конца года. Изнашиваются также и стволы их орудий. Украине тем временем обещают новую военную помощь.