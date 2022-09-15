Другий фронт проти росії: чи матимуть успіх війни по деокупації Грузії і Кавказу

Поки рф слабшає в Україні, все більше країн мають шанс на успіхи в звільненні територій

Грузія, відкриваючи військовий другий фронт проти росії, може скористатися слабкістю рф через знекровлення в Україні, гіпотетично може мати успіх по деокупації територій, але остаточно нова війна на Кавказі зараз залежить від політичної волі Тбілісі та грузинського суспільства.

Таку думку в коментарі "Телеграф" висловив експерт Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Було б добре, якби цей другий фронт полягав у відновленні територіальної цілісності цієї держави. Ми так само розуміємо і знаємо, що росія неодноразово вела війну проти Грузії та підтримувала різного роду сепаратистські рухи. Звичайно, мабуть вочевидь, в інтересах грузинів і самої Грузії (яка хоче відновити свою територіальну цілісність в межах визнаних кордонів), треба проводити такі операції по звільненню. Це було б добре для нас. Оскільки прекрасно усвідомлюємо, що головне питання "других фронтів" полягає в наступному: чим більше росія буде вимушена відволікатися на інші війни, тим зможе менше вести агресію проти нас. Хоча, зараз складається враження, що рф готова пожертвувати всім, тільки б вести війну проти України", — сказав він.

За словами експерта, ще одним важливим питанням є те, чи є на сьогодні у Грузії політична воля починати такі військові дії. "Тому що ми добре знаємо позицію теперішньої грузинської влади, яка де в чому є проросійською. Та дотримується такої позиції, щоб мати непогані стосунки з росією", — пояснив представник Центру.

На його переконання, в цьому є певна проблєма та гальмівний фактор. Але загалом суспільна думка в Грузії все більше трансформується, і "не виключено, що в майбутньому ми дійсно побачимо, що грузини зможуть скористати тим, аби дійсно відновити свою територіальну цілісність".

"Це і буде таким своєрідним другим фронтом, — продовжив Мусієнко, — це дуже важливо. Всі зараз намагаються скористатися слабкістю росії, яка, як ми бачимо, не є такою сильною в уявлені багатьох країн на пострадянському просторі. Видно, що рф ослаблена, що з нею можна воювати і перемагати в битвах. Що демонструє Україна. На тлі цього — чим далі рф буде слабшати, тим більше країн (які мають або певні невирішені територіальні суперечки, або окуповані землі, або завжди вели боротьбу проти Російської імперії, як кавказькі народи), будуть поступово піднімати голови і можливо навіть мати успіхи".

Як повідомлялося, днями представник партії влади Грузії "Грузинська мрія — демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе заявив, що в країні готові провести опитування (чи референдум) серед населення з приводу відкриття другого фронту з Росією.

Нагадаємо, поки країни НАТО готуються до тривалого протистояння України та росії та заявляють про свою підтримку, у Європі пригадали про військові можливості рф. Так, Еберхард Цорн, генерал та генеральний інспектор німецької армії, раніше зазначав: у росії масштабні військові запаси і вона може відкрити другий фронт у разі потреби.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у росії може виникнути "снарядний голод" вже до кінця року. Зношуються також і стволи їх знарядь. Україні тим часом обіцяють нову військову допомогу.