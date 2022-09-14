Другий фронт проти росії: чи розпочне Грузія військові дії з рф, політолог оцінив шанси

Володимир Фесенко песимістично оцінює розгортання збройного протистояння

Сценарій розгортання реальних військових дій в Грузії проти росії (або на кордонах країн) по деокупації Абхазії та Південної Осетії є малоймовірним, а відповідні заяви представників грузинської правлячої партії є нічим іншим, як політичними іграми всередині країни.

Про це в коментарі "Телеграф" розказав український політолог Володимир Фесенко.

Зазначимо, напередодні представник партії влади Грузії "Грузинська мрія — демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе заявив, що в країні готові провести опитування (чи референдум) серед населення з приводу відкриття другого фронту з Росією.

"Я б зараз стримано ставився до таких ініціатив. Розумієте, по-перше, якщо хочуть відкривати другий фронт, про це публічно не оголошують і референдуми про це не проводять. По-друге, ми ж знаємо позицію нинішнього грузинського уряду: вони не хочуть сваритися з росією. Навпаки хочуть заробляти на особливих відносинах з рф. Деякі представники нинішньої правлячої партії в Грузії не те, що такі вже й проросійські, а просто прагматично ставляться до відносин з росією, не виходячи з ціннісних позицій. Зокрема з того, що є факт окупації частини грузинських територій. Ні, їх цікавлять гроші", — вважає експерт.

Він додав, що одним з мотивів поведінки уряду Грузії є страх, що росія може розпочати військову операцію проти грузинів, які, напевно, не зможуть вистояти. "На відміну від України і українських Збройних Сил, як засвідчив і 2008 рік. У випадку з Грузією різниця потенціалів ще більше помітна, потужна. Вистояти їм буде вкрай важко. Тому вони побоюються цього й не хочуть ризикувати", — пояснив Фесенко.

За словами політолога, відтак серед провладних політиків Грузії наразі поєднуються два мотиви — прагматичний і меркантильний, а "розмови про референдум є спробою нейтралізувати критичні настрої в грузинському суспільстві". "В якому є дуже багато критики на адресу нинішнього уряду за його пасивну позицію стосовно війни з між росією і Україною. Зараз ті люди, які нещодавно були в Грузії (я про це знаю по особистих каналах та навіть з російських джерел, є вже також публічними деякі відео звідти) й повертаються, я їх цитую мовою оригіналу: "Я не зрозумів, куди потрапив — в Грузію чи в Україну. Всюди українські прапори, відношення до росіян дуже погане, агресивне". Ось такі настрої в грузинському суспільстві", — сказав він.

Також Фесенко розповів, що в Грузії суспільство морально та політично підтримує Україну. Та нагадав, що ще з 2014 року в українській армії воюють грузини, а "зараз їх стало більше".

"Продовжується підтримка України і критика уряду за те, що він не достатньо допомагає українцям. Зокрема, з точки зору санкцій проти росії. Там є ще проблєми у відносинах з опозицією, які створили перешкоди щодо не отримання Грузією статусу кандидата в члени ЄС. На відміну від України і Молдови. Так що, як мені здається, всі ці заяви про референдум є спробою перевести цю дискусію в іншу площину. Це така собі політична тактика і не більше того", — резюмував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, разом з тим поки країни НАТО готуються до тривалого протистояння України та росії та заявляють про свою підтримку, у Європі пригадали про військові можливості рф. Так, Еберхард Цорн, генерал та генеральний інспектор німецької армії, раніше зазначав: у росії масштабні військові запаси і вона може відкрити другий фронт у разі потреби.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у росії може виникнути "снарядний голод" вже до кінця року. Зношуються також і стволи їх знарядь. Україні тим часом обіцяють нову військову допомогу.