Уряд проштовхнув закон про підвищення пенсійного віку на два роки

У Франції вибухають жорстокі сутички під час демонстрацій проти підняття пенсійного віку. У четвер дійшло до того, що у Бордо розлючені демонстранти підпалили ратушу XVIII століття.

Понад два тижні у Парижі переповнені смітники, а вулиці нестерпно смердять через протест комунальників. Це все — перед першим візитом у країну короля Великої Британії Чарльза III.

Гори смердючого сміття, сутички та вогонь

У четвер понад мільйон людей вийшли на демонстрації по всій Франції, у деяких містах спалахнуло насильство. Це вже десятий день загальнонаціональних протестів. І ситуація далека від вирішення — оскільки профспілки закликали до нових страйків наступного тижня.

Протести 23 березня

Марш у Парижі зібрав 119 000 людей, що є рекордом, передає Reuters. Демонстрації були загалом мирними, але групи анархістів трощили вітрини, автобусні зупинки, рекламні щити, кіоски, запалювали багаття по всьому центру міста, розграбували McDonald's. Вони також потягли чавунні решітки навколо дерев і поламали бруківку, яку потім кидали в поліцію. Спецпідрозділи відігнали анархістів сльозогінним газом та світло-шумовими гранатами.

У місті Бордо підпалили вхідні дерев’яні двері ратуші, де розташована мерія, повідомляє газета Sud Ouest. Масові протести відбулися в Марселі, Ліоні, Безансоні, Ренні та Арлі.

Серед найбільш розлючених були жінки, які заявили, що нове законодавство є покаранням для тих, хто пожертвував кар’єрою заради виховання дітей, і буде працювати на низькооплачуваній і поганій роботі.

Протести порушили залізничне та авіасполучення, страйки на нафтобазах і нафтопереробних заводах призвели до дефіциту бензину на заправках. У країні були закриті школи та коледжі. Популярні туристичні пам'ятки, як Ейфелева вежа та Версальський палац, також були закриті в четвер.

Паризькі комунальники 6 березня відмовилися прибирати сміття та продовжили страйк його до наступного понеділка.

Суть реформи

Щедра пенсійна система країни та ранній вихід на пенсію були предметом гордості, оскільки вони були прийняті після Другої світової війни.

Минулого тижня президент Еммануель Макрон проштовхнув закон про підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років через Національну асамблею. Навіть 64 роки є найнижчим порогом серед країн ЄС. Він використав конституційне положення, яке дозволяє уряду обходити голосування.

За словами Макрона, це необхідно для збереження системи на плаву. Це не перша його спроба: він відмовився від спроб змінити пенсійну систему під час свого першого терміну після масових вуличних протестів і пандемії коронавірусу.

Але опитування показують, що більшість французів виступають проти законопроєкту. У середу Макрон заявив на телебаченні, що протести є законними, але не призведуть до зміни закону. Після цих слів на вулиці вийшла рекордна кількість протестувальників, особливо молоді.

Через протести відклали візит короля Чарльза

Візит короля Великої Британії Чарльза III до Парижа відкладено, передає The Guardian. Король мав прибути до Франції в неділю — це мав би бути його перший державний візит як монарха.

Президент і його дружина Бріжит мали організувати банкет для Чарльза та Камілли у Версалі. У вівторок вони повинні були поїхати поїздом до Бордо, щоб побачити руйнування, спричинені лісовими пожежами минулого літа, перш ніж відзначити відкриття британського консульства.

Але у Бордо демонстранти спалили двері ратуші, а Париж смердить через гори невивезеного сміття, бо комунальники теж страйкують. У деяких районах Парижа все ще горять пожежі.

Як повідомляв "Телеграф", у Грузії проросійські протестувальники підпалили прапор ЄС та кидали каміння в український прапор. Заворушення почалися після ухвалення в першому читанні законопроєктів про іноземних агентів, які по суті є копією російського аналога.