Париж у вогні: потужні протести з пожежами прокотилися по Франції, сотні затриманих (відео)

Людей намагалися розганяти водометами і сльозогінним газом

У світі продовжують вибухати локальні конфлікти через незгоду із рішеннями влади. Щойно заспокоїлися масштабні демонстрації в Грузії, як своє невдоволення новими законами вирішили показати французи. 16 березня, на дев'ятий день масових протестів, пов'язаних із реформою щодо підняття пенсійного віку, у багатьох містах Франції пройшли забастовки. В їх результаті по країні спалахнули десятки локальних пожеж, протестувальників довелося розганяти правоохоронцям.

Деталі повідомляють місцеві видання Le Monde та The Local.fr. Слід зазначити, що саме у четвер президент Франції Еммануель Макрон скористався лазівкою у законодавстві та спробував без голосування у парламенті узаконити нову норму щодо пенсійного віку. Таким чином, французам доведеться до виходу на заслужений відпочинок працювати не до 62, а до 64 років.

Таке рішення обурило парижан і жителів інших міст ще більше, ніж раніше. Попередньо демонстрації теж були, однак мали значно менший масштаб. Понад тиждень невдоволені виходили на протести, вимагаючи прибрати скандальний законопроєкт з порядку денного. Однак 16 березня прем'єрка Франції Елізабет Борн заявила: буде використана спеціальна стаття конституції (49.3), що дозволить Макрону не проводити документ через голосування депутатів.

Le Monde показує, як відбувалися одні із перших демонстрацій французів

Саме тому вечірні протести 16 березня набрали серйозної сили. Протестувальники будували барикади, палили шини і всіляко демонстрували незгоду із рішеннями влади. За окремими даними, тільки в Парижі на вулиці могло вийти близько 450 тисяч осіб. У правоохоронців, які вимагали дотримуватися порядку, летіли яйця й інші предмети.

Вулиці Парижа у вогні

Хтось залишився без автівки

Коли це не дало ніяких результатів, окремі учасники забастовки почали підпалювати купи сміття. Це, звісно, не сподобалося поліцейським, тож для розгону людей були застосовані сльозогінний газ та водомети.

Почалися масові затримання протестувальників — станом на 22:30 за місцевим часом було заарештовано мінімум 120 осіб. Були зафіксовані масові бійки, підпали автомобілів і навіть пограбування кількох магазинів. Днем раніше у місті Діжон демонстративно було спалено опудала кількох французьких політиків, у тому числі й Макрона.

Нагадаємо, що нещодавні масові протести грузинів теж були пов'язані із невдоволенням законодавчими ініціативами. Уряд намагався проштовхнути скандальний законопроєкт про іноагентів, який пов'язують із росією. При цьому президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників.