Париж в огне: мощные протесты с пожарами прокатились по Франции, сотни задержанных (видео)
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Людей пытались разгонять водометами и слезоточивым газом
В мире продолжают взрываться локальные конфликты из-за несогласия с решениями властей. Только затихли масштабные демонстрации в Грузии, как свое недовольство новыми законами решили показать французы. 16 марта, на девятый день массовых протестов, связанных с реформой по повышению пенсионного возраста, во многих городах Франции прошли забастовки. В результате по стране вспыхнули десятки локальных пожаров, протестующих пришлось разгонять правоохранителям.
Детали сообщают местные издания Le Monde и The Local.fr. Следует отметить, что именно в четверг президент Франции Эммануэль Макрон воспользовался лазейкой в законодательстве и попытался без голосования в парламенте узаконить новую норму по пенсионному возрасту. Таким образом французам придется до выхода на заслуженный отдых работать не до 62, а до 64 лет.
Такое решение возмутило парижан и жителей других городов еще больше, чем раньше. Предварительные демонстрации тоже происходили, однако имели гораздо меньший масштаб. Более недели недовольные выходили на протесты, требуя убрать скандальный законопроект с повестки дня. Однако 16 марта премьер Франции Элизабет Борн заявила: будет использована специальная статья конституции (49.3), которая позволит Макрону не проводить документ через голосование депутатов.
Именно поэтому вечерние протесты 16 марта вступили в серьезную силу. Протестующие строили баррикады, жгли шины и всячески демонстрировали несогласие с решениями властей. По отдельным данным, только в Париже на улицы могло выйти около 450 тысяч человек. У правоохранителей, требовавших соблюдать порядок, летели яйца и другие предметы.
Когда это не дало никаких результатов, отдельные участники забастовки начали поджигать груды мусора. Это, конечно, не понравилось полицейским, поэтому для разгона людей были применены слезоточивый газ и водометы.
Начались массовые задержания протестующих — по состоянию на 22:30 по местному времени было арестовано минимум 120 человек. Были зафиксированы массовые драки, поджоги автомобилей и даже ограбление нескольких магазинов. Днем ранее в городе Дижон демонстративно было сожжено чучело нескольких французских политиков, в том числе и Макрона.
Напомним, что недавние массовые протесты грузин тоже были связаны с недовольством законодательными инициативами. Правительство пыталось протолкнуть скандальный законопроект об иноагентах, связывающих с россией. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.