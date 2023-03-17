Париж в огне: мощные протесты с пожарами прокатились по Франции, сотни задержанных (видео)

Людей пытались разгонять водометами и слезоточивым газом

В мире продолжают взрываться локальные конфликты из-за несогласия с решениями властей. Только затихли масштабные демонстрации в Грузии, как свое недовольство новыми законами решили показать французы. 16 марта, на девятый день массовых протестов, связанных с реформой по повышению пенсионного возраста, во многих городах Франции прошли забастовки. В результате по стране вспыхнули десятки локальных пожаров, протестующих пришлось разгонять правоохранителям.

Детали сообщают местные издания Le Monde и The Local.fr. Следует отметить, что именно в четверг президент Франции Эммануэль Макрон воспользовался лазейкой в законодательстве и попытался без голосования в парламенте узаконить новую норму по пенсионному возрасту. Таким образом французам придется до выхода на заслуженный отдых работать не до 62, а до 64 лет.

Такое решение возмутило парижан и жителей других городов еще больше, чем раньше. Предварительные демонстрации тоже происходили, однако имели гораздо меньший масштаб. Более недели недовольные выходили на протесты, требуя убрать скандальный законопроект с повестки дня. Однако 16 марта премьер Франции Элизабет Борн заявила: будет использована специальная статья конституции (49.3), которая позволит Макрону не проводить документ через голосование депутатов.

Le Monde показывает, как проходили одни из первых демонстраций французов

Именно поэтому вечерние протесты 16 марта вступили в серьезную силу. Протестующие строили баррикады, жгли шины и всячески демонстрировали несогласие с решениями властей. По отдельным данным, только в Париже на улицы могло выйти около 450 тысяч человек. У правоохранителей, требовавших соблюдать порядок, летели яйца и другие предметы.

Улицы Парижа в огне

Кто-то остался без автомобиля

Когда это не дало никаких результатов, отдельные участники забастовки начали поджигать груды мусора. Это, конечно, не понравилось полицейским, поэтому для разгона людей были применены слезоточивый газ и водометы.

Начались массовые задержания протестующих — по состоянию на 22:30 по местному времени было арестовано минимум 120 человек. Были зафиксированы массовые драки, поджоги автомобилей и даже ограбление нескольких магазинов. Днем ранее в городе Дижон демонстративно было сожжено чучело нескольких французских политиков, в том числе и Макрона.

Напомним, что недавние массовые протесты грузин тоже были связаны с недовольством законодательными инициативами. Правительство пыталось протолкнуть скандальный законопроект об иноагентах, связывающих с россией. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.