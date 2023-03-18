Ночная атака врага, смена комендантской для Херсона и Франция в огне: топ новостей, которые вы могли проспать

Главные новости и факты минувшей ночи, которые вы могли пропустить, пока отдыхали

Пока украинцы все еще празднуют выдачу ордера на арест российского диктатора владимира путина, в мире происходит и много других вещей. Даже в ночное для нас время работа многих сфер общества продолжается — в том числе и во благо нашего государства.

"Телеграф" собрал для вас несколько основных событий ночи, которые вы могли проспать. Приятного чтения!

Ночная атака

Ночь против 18 марта оказалась весьма беспокойной для многих регионов Украины. Несколькочасовая воздушная тревога была связана в основном с массированным ударом беспилотниками. Тем не менее, украинская система ПВО отработала фантастически — уничтожены 11 из 16 "шахедов". Все дроны, выпущенные по столице, успешно ликвидированы.

К сожалению, досталось Запорожью — по предварительным данным, его атаковали ракетами С-300. По данным ОВА, снаряды попали в один из жилых комплексов, повреждены многоквартирные дома. На месте работают все экстренные службы, данные о пострадавших уточняются.

Повреждено также заведение массового питания

Херсон изменяет коменданский час

В Херсоне уменьшится длина комендантского часа. Теперь находиться на улицах деоккупированного города будет запрещено с 19:00 до 06:30. Соответствующее решение, подписанное главой Херсонской МВА Романом Мрочко, начинает действовать уже с 18 марта. Напомним, что ранее комендантский час в Херсоне начинался с 17:00.

Байден отреагировал на ордер для путина

Ордер на арест российского диктатора владимира путина является оправданным шагом, убежден американский президент Джо Байден. По его мнению, это достаточно "сильный аргумент", подтверждающий, что кремлевский руководитель является военным преступником.

Франция снова в огне

Демонстрации французов против повышения пенсионного возраста продолжаются. Как пишет Reuters, в ночь на 18 марта в крупнейших городах страны снова прокатилась волна протестов. Из-за достаточно активных действий манифестантов полицейские снова были вынуждены силой разгонять толпу. Это, в свою очередь, привело к новым стычкам.

Сообщается, что на площади Согласия в Париже протестующие потребовали отправить президента Эммануэля Макрона в отставку. Чтобы успокоить активистов, был применен слезоточивый газ. По отдельным данным, есть пострадавшие как среди протестующих, так и среди правоохранителей.

Трамп возвращается на YouTube

Аккаунт экспрезидента США Дональда Трампа на видеохостинге YouTube будет разблокирован. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании Alphabet, владеющей сайтом. Возможность делиться видео возвращается к американскому политику после двух лет ограничений. В YouTube объясняют свое решение тем, что избиратели должны получить возможность "услышать основных национальных кандидатов в преддверии выборов".

В Энергодаре оккупанты обустроили новую застенку

По сообщению Генштаба ВСУ, во временно оккупированном Энергодаре россияне увеличивают количество застенков, в которых содержат местных жителей, подвергая их пыткам. Одно из таких новообразований было подмечено в юго-восточном районе города. Людей, имеющих проукраинские взгляды, здесь жестоко пытают. Оказываются "на подвале" и те, кто отказывается следовать требованиям и "законам" оккупационных властей.