Зняв, щоб приховати вартість? Макрон потрапив у скандал через наручний годинник

Годинник ексклюзивний, але не дорогий — стверджують у Єлісейському палаці

Франція протестує проти підвищення пенсійного віку та обурюється годинником президента. Емануель Макрон під час телевізійного інтерв’ю ледь помітно зняв годинник. Противники президента Франції заявили, що він відірваний від народу та його годинник дуже коштовний.

RadioGenova зазначає, що Макрон, що просить французський народ піти на жертву, ховає годинник за 80 тисяч євро. Гнівною реакцією відзначилися і регіональні політики. "Фокус" із зняттям годинника під столом Макрон провернув під час розмови про непопулярну пенсійну реформу. Зазначається, що Макрон сховав годинник під час розмови про людей з мінімальним доходом.

Хвиля невдоволення піднялась така, що адміністрація президента Франції мала виправдовуватися. В коментарі для L'Indépendant повідомили, що годинник бився о стіл та цокав, тому й Макрон його зняв. Також прокоментували і вартість аксесуара. Єлисейський палац зазначив, що це годинник Bell & Ross BRV192.

Годинник Bell & Ross BRV192 на одному із сайтів у мережі. Ціна вказана зі знижкою

На сайті виробника такий коштує 2,4 тисячі євро, проте Макронівський оздоблений гербом президента Франції. До того ж він не новий — його Макрон вже демонстрував публіці, наприклад, під час фіналу Чемпіонату світу з футболу в Катарі.

"Телеграф" розповідав, що протести у Франції переросли в сутички та пожежі. Протестувальників розганяли водометами та сльозогінним газом.