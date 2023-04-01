Скандальний митрополит Павло приїхав до суду з годинником за 1,5 мільйона: як він виглядає

Скандальний митрополит відомий своєю любов’ю до дорогих речей

У суботу, 1 квітня, у Шевченківському суді Києва відбувається судове засідання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Павлу, який відмовився залишати Києво-Печерську лавру.

На засідання суду, де розглядається вручена СБУ підозра за двома статтями, священнослужитель з’явився у дорогому годиннику за 37 тисяч євро (майже 1,5 млн грн за поточним курсом).

На це звернув увагу український політолог Микола Давидюк, який зазначив, що йдеться про годинник Patek Phillipe Calatrava.

Підтвердити це зміг фотокореспондент "Телеграфа", який перебуває у залі засідань. Йому вдалося сфотографувати годинник Павла крупним планом, тому можна говорити, що йдеться саме про вказану вище модель.

Варто зазначити, що це не єдина дорога річ, яка впала в очі українцям, так раніше 1 квітня Павло прибув до Лаври в шарфі від "Луї Віттон". Такий аксесуар коштує майже 700 доларів.

Як повідомлялося раніше, любов’ю до дорогих речей відзначився не лише скандальний настоятель Києво-Печерської лаври, а й голова УПЦ МП Онуфрій. Нещодавно він з’явився на публіці у головному уборі з хрестиком за 160 тисяч доларів.