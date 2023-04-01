Хто такий Паша "Мерседес": любить Louis Vuitton, вибивати журналістам зуби і проклинати на смерть

Павло Лебідь має скандальну історію

1 квітня Києво-Печерську лавру покинув скандальний Паша "Мерседес" — настоятель історичного монастиря митрополит Павло Лебідь. Сьогодні зранку СБУ проводила обшуки у митрополита Павла та на території лаври. Павлу СБУ вручила підозру за 2-ма статтями, одна з них стосується розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Нині у суді йому обирають міру запобіжного заходу, орієнтуючись на цілодобовий домашній арешт. Уся інформація про хід подій оновлюється у нашому матеріалі.

"Телеграф" зібрав факти з життя Павла Лебедя. Ми розповімо, чому його називають Пашею "Мерседесом", кого ще проклинав скандальний митрополит, про його політичну і духовну кар’єру.

Чому "Паша Мерседес"

Павла Лебідя здавна критикують за любов до дорогих машин і зокрема його Mercedes-Benz S-класу. У 2011 році назвав журналіста душевнохворим, коли той попросив прокоментувати фотографії у ЗМІ його машини та митрополита Київського Володимира.

У 2012 році після запитання про "шикарні авто батюшок" накинувся на журналістку, заламав їй руки та забрав мобільний телефон, на який вона записувала коментар. Після розголосу він повернув телефон разом із шоколадкою та іконою, але останні записи були вже відсутні.

У 2015 році водій Павла Лебедя порушив ПДР, за що його зупинила поліція. Правоохоронці вимагали у водія пред'явити посвідчення. На що до нього вийшов з салону автомобіля владика Павло та заявив: "Якщо я дозволю — візьмете… не дозволю — не візьмете". Після цього він з водієм просто поїхали, ігноруючи вимоги поліції.

У митрополита також є дорогий маєток у селі Вороньків під Києвом, який оцінюється у 1,3$ млн. Сусідом по "дачі" виявився його колега Архімандрит Варсонофій, який був казначеєм (головним бухгалтером у Лаврі). Крім цього, у Воронькові Павло має розкішний будинок на Печерську і квартиру на Срібнокільській вулиці.

1 квітня Лебедя помітили у шарфі від "Луї Віттон". Такий аксесуар коштує майже 700$. Фото опублікував активіст Сергій Стерненко.

Прокльони від Лебедя

Попри криваву війну, розв’язану рф проти України, Лебідь не сказав жодного поганого слова про путіна та керівництво рф. Водночас він активно продукую прокльони в бік української влади та журналістів.

У 2007 році прокляв журналістів в ефірі "5-го каналу", які розпитували його про руйнування пам’яток у Лаврі. Заявив, що у журналістки Мирослави Барчук не християнське, а поганське ім’я.

У 2011 році прокляв журналіста Михайла Ткача, який знімав сюжет про розкішні машини у духовенства. "Слава Богу, що є суд Божий. Ти получиш, тому що діти будуть потім за твою брехню відповідати", — заявив тоді Павло.

У вересні 2015 р. намісник Києво-Печерської лаври записав відеозвернення, де порівняв себе з Іоанном Златоустом і розповів, як страшно Бог карає журналістів за образи, заподіяні владиці Павлу.

У вересні 2018 року попередив про "Боже прокляття" тим, хто підтримає наміри Київського патріархату забрати монастир під своє керівництво.

За словами Михайла Радуцького, на нього та на Віталія Кличка єпископ Павло наклав анафему. Останнім часом Лебідь сипле прокляттями у зв’язку з виселенням УПЦ МП з Лаври.

У 2019 році на YouTube-каналі "Лавра. Шлях до небес" розказав, як після його прокляття померло четверо музейників. Тоді він скаржився на музейчиків-реставраторів, які хотіли відновити пам’ятки на території комплексу.

Під час Різдвяного богослужіння у 2023 році назвав митрополита ПЦУ Епіфанія бісом і розкольником. Згадав про "владних іродів", які вбивають "не 14 тисяч немовлят, а мільйони людей". Заявив про українську владу, що "це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви".

На початку березня заявив, що "Апокаліпсис починається з України". Йшлося про виселення з Лаври 29 березня, про яке тоді дізналися в УПЦ МП. Говорячи про ПЦУ, назвав їх "людьми, які ганьблять Христа".

29 березня прокляв Володимира Зеленського та його сім’ю, заявивши, що "Кажу вам, пане президенте і всій вашій зграї, що сльози наші не впадуть на землю, вони впадуть на ваші голови". Крім того, священник заявив, що глава Мінкульту Олександр Ткаченко "одержимий буянням диявольської ненависті".

Лебедь і політика

Свого часу Лебедя звинувачували у спробах захопити владу в УПЦ МП та ліквідувати її самостійність. Також він підтримував Януковича, дружив з Комуністичною партією та звинувачував Україну у війні на Донбасі.

2008 році став депутатом Київської міської ради від Партії регіонів, однак спершу хотів балотуватися від Комуністичної партії України.

На посаді депутата Київради Павло не відвідував її засідання у 2012 і 2013 роках. Однак його картка голосувала. До прикладу, під час важливих питань щодо приватизації комунального майна у Києві голосування відбулося з перевагою в один голос, серед яких була й картка Павла.

Критикував президента-втікача Януковича за осквернення Лаври. Зокрема, через собак, яких заводять до церкви. Він порівняв чинну владу з радянською, через перешкоди, які вона чинить церкві шляхом хабарництва. Попри розповідав про друзів серед комуністів і говорив, що планував балотуватися від Компартії.

У 2012 році Лавру відвідав тодішній прем'єр Миколою Азаров. Владика Павло перервав службу для виголошення похвального слова урядовцю.

А вже 22 січня 2014 року під час богослужіння порівняв Віктора Януковича з Христом. І запевнив його у своїй підтримці. Це викликало обурення навіть у духівництва УПЦ.

Лебідь і російсько-українська війна

Був противником Революції Гідності. У грудні 2013 року під час круглого столу щодо Євромайдану схвалив дії міліції, яка била студентів. Вважав, що студентам платили за мітинги на Євромайдані.

У 2018 році заявив, що "Крим ніколи не був українським". На запитання, з ким воює Україна, заявив, що не був на війні.

У 2019 році в інтерв’ю газеті "Сегодня" митрополит Павло назвав Україну агресором у війні на Донбасі. Сам виступає за необхідність єдності з росією. Так, на XVIII Міжнародному фестивалі православного кіно "Покров" Павло заявив: "Ми нероздільні і нам нема чого ділити. У нас одна історія, один покров Божої Матері, у нас повинно бути все одно. Ми не повинні ділити Бога, ми не повинні ділити історію, ми повинні бачити один в одному брата, образ Христа".

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року митрополит Павло не засудив дії росії. Звинувачує у війні самих українців, які за його словами "тепер пожинають плоди".

Наприкінці березня 2023 року відмовився говорити, що росія напала на Україну. Також СБУ 1 квітня оприлюднила записи розмов Лебедя. В особистих розмовах підтримав окупацію Херсона. Заявив, що Америка воює проти росії, а Україна сама спровокувала війну. Говорив, що росія б’є по біолабораторіях, а також закликав вірян поминати патріарха Кирила.

Інші скандали

Вибив зуби журналістці

У 2007 році під вибив журналістці "5-го каналу" камерою передні зуби. Тоді гендиректор заповідника заявив, що у Києво-Печерській лаврі за ніч зруйновали та вивезли старовинну браму. Також нарікав, що територію історичного комплексу забудовують торговими точками, а над старовинними печерами влаштували городи, що руйнує пам’ятки. Тоді знімальна група 5-го каналу приїхала знімати сюжет про ситуацію в заповідку. Павло вибіг, вихопив в оператора камеру та наніс нею потужний удар журналістці в обличчя. Однак про історію не розповідали до 2022 року, поки її не оприлюднила українська журналістка Мирослава Барчук.

Відмовився здати поліції серійного вбивцю

У 2021 році Павло дав інтерв’ю пропагандистському серіалу "Прочанка" Оксани Марченко. Він заявив, що серійний вбивця Анатолій Онопрієнко, який вбив 52 людини ходив до нього на сповідь, зізнавався йому у вбивствах та пропонував здати його в міліцію. Але Павло відмовився та відпустив йому гріхи.

Хотів вивезти ікони

На початку жовтня у ЗМІ з'явилася інформація про затримання настоятеля Києво-Печерської Лаври при незаконній спробі вивезти з України ікони. У нього був документ, який він нібито сам собі виписав.

Біографія Лебедя

Павло Лебідь народився у 1961 р. у селі Борбин на Рівненщині. Після школи вступив до Луцького технікуму радянської торгівлі, потім служив в армії. У 1988 р. він закінчив Московську духовну семінарію та був висвячений на священника у Луцьку. Потім Лебідь був направлений настоятелем храму до села Низкиничі на Волині. Лебідь уже там відзначився тим, що зруйнував унікальний бароковий іконостас XVIII століття, який знаходився у храмі, а також фамільні герби роду Киселів.

У 1989 р. він був пострижений у чернецтво, а у 92-му зведенний у сан архімандрита. Згодом, він призначений намісником Успенської Києво-Печерської лаври та висвячений на єпископа Вишгородського. У 2003 р. Лебідь був зведений у сан архієпископа митрополитом Київським і всієї України Володимиром.

У 2009 році призначений членом Міжсоборної присутності РПЦ. У 2011-му став митрополом з титулом "Вишгородський і Чорнобильський", а також постійним членом Священного Синоду. У 2012 році з іншими впливовими членами синоду запідозрений у спробі перебрати владу в УПЦ МП в свої руки, користуючись хворобою керівника церкви. А після того ліквідувати самостійність УПЦ. У тому ж році з’являлися повідомлення про спроби отруїти Лебедя ртуттю та миш’яком.

Пізніше Лебідь і російський "козачий генерал" Сергій Кришталь провели тур з іконою царя Миколи II в Україні. Культ вбитого царя і його сім'ї став імперським пропагандистським інструментом для православних вірян в Україні

У 2012-13 роках митрополит Павло фактично виселив з території монастиря інфекційну клініку Інституту епідеміології та інфекційних захворювань. Владика Павло стверджував, що йому неприємно перебувати поруч з хворими на СНІД, які мають "страшне захворювання". Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ потім заявила, що виселення з лаври лікарні коштувало життя 5 пацієнтам.

У 2018 році Служба безпеки України провела обшуки вдома у предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Слідчі дії відбулися в рамках справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі. В результаті обшуків вилучили книгу "Українська Православна Церква: відносини з державою. Ставлення до АТО і церковного розколу. Питання і відповіді".

У грудні 2022 року потрапив під санкції РНБО разом з іншими представниками УПЦ МП через співпрацю з рф, підтримку російсько-української війни, спроби приєднання української церкви до РПЦ. У січні 2023 року на Павла відкрили кримінальне провадження. Причиною цьому стало його висловлювання у бік предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.

Нагадаємо, що СБУ опублікувала запис розмов Павла Лебедя зі своїми прихожанами та іншими особами. Де він чітко висловив свою проросійську позицію щодо війни в Україні. А докладніше про прокляття Паші "Мерседеса" читайте в окремому матеріалі "Телеграфа"