Епіфаній у блакитно-жовтому вбранні провів вже друге богослужіння у Лаврі: як це було (репортаж)

У Києво-Печерській лаврі відбулося вже друге богослужіння ПЦУ.

У четвер, 19 січня, предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів богослужіння з нагоди свята Богоявлення в Успенському соборі. Це вже друга літургія ПЦУ в Києво-Печерській лаврі.

Святкова служба розпочалась о 9-й годині ранку. Урочисту Божественну літургію з нагоди Водохреща митрополит Епіфаній провів як предстоятель ПЦУ та священноархімандрит Києво-Печерської лаври. Митрополит був вбраний у особливий церковний одяг — ризи вишиті блакитно-жовтими кольорами.

Після Божественної літургії відбулося освячення води.

Слід відзначити, що на службу до Успенського собору прийшло близько двох сотень вірян. Службу відвідав і п'ятий президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною, а також колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

На святковій службі побував і фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Успенський собор Києво-Печерської лаври

До собору прийшло близько двох сотень вірян

Успенський собор Києво-Печерської лаври

Служба в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

На службу прийшов колишній президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною

Володимир В'ятрович також відвідав святкову службу

Богослужіння почалося о 9-й годині ранку

Богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

Успенський собор

Митрополит Епіфаній проводить богослужіння в Успенському соборі

Митрополит Епіфаній

Богослужіння в Успенському соборі з нагоди свята Хрещення Господнього

Фото та відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, 7 січня митрополит Епіфаній провів богослужіння з нагоди Різдва в Києво-Печерській лаврі.

Цю подію вже назвали історичною для українського православ'я, так як вперше в Успенському соборі Києво-Печерської лаври провели службу представники Православної церкви України.

Митрополит Епіфаній завершив різдвяну службу своєю промовою, у якій звернувся не лише до прихожан, а й до інших священнослужителів та, звичайно ж, українських військових.