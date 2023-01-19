Епіфаній у блакитно-жовтому вбранні провів вже друге богослужіння у Лаврі: як це було (репортаж)
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У Києво-Печерській лаврі відбулося вже друге богослужіння ПЦУ.
У четвер, 19 січня, предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів богослужіння з нагоди свята Богоявлення в Успенському соборі. Це вже друга літургія ПЦУ в Києво-Печерській лаврі.
Святкова служба розпочалась о 9-й годині ранку. Урочисту Божественну літургію з нагоди Водохреща митрополит Епіфаній провів як предстоятель ПЦУ та священноархімандрит Києво-Печерської лаври. Митрополит був вбраний у особливий церковний одяг — ризи вишиті блакитно-жовтими кольорами.
Після Божественної літургії відбулося освячення води.
Слід відзначити, що на службу до Успенського собору прийшло близько двох сотень вірян. Службу відвідав і п'ятий президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною, а також колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
На святковій службі побував і фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.
Фото та відео: Ян Доброносов
Нагадаємо, 7 січня митрополит Епіфаній провів богослужіння з нагоди Різдва в Києво-Печерській лаврі.
Цю подію вже назвали історичною для українського православ'я, так як вперше в Успенському соборі Києво-Печерської лаври провели службу представники Православної церкви України.
Митрополит Епіфаній завершив різдвяну службу своєю промовою, у якій звернувся не лише до прихожан, а й до інших священнослужителів та, звичайно ж, українських військових.