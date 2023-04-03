Шикарне життя "Паші-Мерседеса": підпільний мультимільйонер, сусід скандального нардепа та злісний порушник на дорозі

"Телеграф" знайшов елітну нерухомість митрополита і деякі інші цікавинки та "грішки" з його мирського буття

Продовжуються пристрасті довкола життя скандального колишнього намісника Успенської Києво-Печерської лаври Павла Лебедя (відомого як "Паша-Мерседес"), якому 2 квітня обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці.

Нагадаємо, 1 квітня представники СБУ офіційно повідомили про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу. Священнослужителя обґрунтовано звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, а також підтримці збройної агресії росії проти України.

Після того, як Павла-Лебедя помітили у шарфі від "Луї Віттон" за майже 700$ (біля 27 тис. грн за поточним курсом) та з дорогим годинником за 1,5 млн грн громадськість знову згадала про розкішний будинок під Києвом, який належить митрополиту.

"Телеграф" з'ясовував, що це за маєток, як він дістався Лебедю, та чим ще володіє скандальний духівник "філіалу РПЦ" в Україні.

Хто такий митрополит Павло: "рука" москви, висуванець ПР, учасник перевороту в УПЦ МП

Зазначимо, згідно з даними з відкритих джерел про владику Павла відомо, що його справжнє ПІБ по паспорту — Петро Дмитрович Лебідь. Народився на Рівненщині 19 квітня 1961 р., в 1981—1983 рр. служив в Радянській армії. Після чого ступив на релігійний шлях. У 1984 р. вступив до Московської духовної семінарії, яку закінчив 1988-го.

1994 р. він опинився у столиці вже незалежної України — був призначений намісником Києво-Печерської лаври. І лише двома роками пізніше Павло закінчив Київську духовну академію.

Згодом, наприкінці 2000-х попри духовні справи намісник Лаври спробував переключитися і на світські — рвонув у велику політику. Так, 2008 р. на виборах був обраний депутатом Київської міської ради від Партії регіонів (ішов під №4 у виборчому списку). Іронічно, але спочатку священник хотів балотуватися від Комуністичної партії України.

За президентської каденції Януковича, у 2012 р., ЗМІ запідозрили Лебедя і деяких інших впливових членів Синоду в спробі таємно прибрати церковну владу в УПЦ МП в свої руки, користуючись хворобою митрополита Київського Володимира (Сабодана).

Зокрема, на засіданні Синоду 23 грудня 2011-го його раптово призначили головою ревізійної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності митрополії та Київської єпархії, а 26 січня 2012 р. — тимчасовим керівником Київської єпархії.

Це спровокувало неабиякий релігійно-політичний скандал в середовищі самої УПЦ МП і суспільстві. Масла у вогонь долила ще і та обставина, що під час хвороби Володимира Синод без його участі звільнив з кількох найвпливовіших в УПЦ МП посад архієпископа Переяслав-Хмельницького Олександра (Драбинка), секретаря митрополита Київського і його "праву руку".

Тоді ЗМІ та незалежні оглядачі звинуватили групу постійних членів Синоду в складі митрополитів Павла, Іларіона (Шукала) та Агафангела (Саввіна) у спробі усунути від практичного управління церквою її предстоятеля, взяти владу у свої руки та ліквідувати самостійність УПЦ МП.

Коли ж стан здоров'я митрополита Володимира покращився, 8 травня 2012 р. та після суспільного резонансу на першому засіданні Синоду під його головуванням предстоятелю повернули всі права і повноваження, тимчасово передані на час хвороби, серед інших, митрополиту Павлу. Як писало видання "Лівий берег", на тому засіданні також обговорювалася пропозиція зміщення Лебедя з посади намісника Лаври та переведення його на Чернігівську кафедру. Однак її розгляд відклали, а потім про цей бунт духівництво УПЦ МП і зовсім забуло.

Після зміщення Януковича, вже при президентові Порошенку у 2014 році, правоохоронці відкрили кримінальну справу про незаконне позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка й утримання його як заручника (за даними ГПУ, в полоні священник перебував 170 днів). За версією слідства, викрадення було організоване злочинною групою у складі Віктора Януковича, ексглави МВС Віталія Захарченка та колишнього начальника київської міліції Валерія Коряка.

На той момент Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що у цій справі фігурував також проросійський нардеп Вадим Новинський. Спочатку як свідок, але силовики планували висунути йому підозру. 8 грудня 2016 р. Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора про надання згоди на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності у тій справі. Втім ця скандальна історія за участі Павла за дивним збігом обставин теж розчинилась, і йому вдалося всидіти на лаврському "троні".

Як Павлу дісталась земля на Печерську?

За фото, оприлюдненими СБУ з місця обшуку будинку Павла, "Телеграфу" вдалося встановити, що йдеться про маєток по вул. Землянська, 10-А в Печерському районі столиці.

Це співпадає з даними порталу YouControl – там вказано, що дім належить митрополиту на правах приватної власності. Кореспонденту "Телеграфа" вдалося зняти будинок владики Павла на Печерських пагорбах.

Так виглядає будинок митрополита Павла на Печерську

Згідно з даними Реєстру про нерухоме майно, площа будівлі становить 545 квадратних метрів, з яких житлова — 154 "квадрати". Площа ж самої земельної ділянки становить 0,1 га (тобто, 10 соток).

Загальна площа будинку - понад 500 кв.м.

За даними сайту Dom.ria, одна сотка на Печерську у квітні 2023 р. коштує від $49 тис. до $210 тис. (в залежності від розташування). Тобто, вартість 10 соток зараз варіюється на Печерську від $490 000 до $2 100 000. Враховуючи, що будинок знаходиться в тупику, подалі від сторонніх очей, то можна зробити висновок, що земля там йде по явно високому "прайсу". Особливого шику додає й той факт, що з одного боку ділянку владики оточує столичний Ботанічний сад.

Вартість такого обістя може становити мільйони доларів

Сусід у владики не менш цікавий

Сусіднім будинком володів нині митрополит ПЦУ Олександр Драбинко

Площа ділянки під будинком владики Павла, згідно реєстрів, складає 10 соток

Зауважимо, що номінальна вартість самого будинку, побудованого ще 2009 р., разом з ділянкою явно занижена — за державною оцінкою складала трохи більше 2,5 млн грн (за поточним курсом це становить — $67,9 тис.). Втім, ринкова вартість будівлі та землі, звісно, буде набагато більшою. Тож загальна ціна і за будинок, і за землю Павла може сягнути щонайменше пів мільйона доларів (або біля 19 млн грн) і вище.

Владика живе через паркан від скандального нардепа Халімона

Зазначимо, по сусідству з митрополитом (по вул.Землянська, 10) знаходиться елітний маєток нардепа з фракції "Слуга народу" Павла Халімона. Його, нагадаємо, НАЗК запідозрило у незаконному збагаченні на 10 млн грн, адже нардеп у розпал війни придбав та оформив на свою співмешканку будинок на 500 кв.м., хоча його офіційні статки були більш скромними.

Будинок нардепа Халімона на Печерську теж двоповерховий

Варто згадати, що продавцем будинку виступив все той же митрополит ПЦУ Драбинко. Йому цей будинок дістався у спадок від покійного Сабодана. Під час скандалу навколо покупки цього маєтку нардепом Халімоном Драбинко скаржився, що будинок за роки експлуатації добряче втратив в ціні та він нібито довго не міг його продати. А тому продав тому, хто захотів придбати.

Шикарний будинок депутата знаходиться у тихому місці з видом на монумент Батьківщина-мати

Територія будинку досить доглянута

А ще, за даними проєкту "СтопКор", поряд мешкає ще один маститий ексрегіонал, фінансист епохи Януковича Олексій Омельяненко.

Нагадаємо, після виборів у Київраду 2008 року він очолював фракцію ПР та разом з політсилою мера Черновецького утворили більшість в міськраді, яка здебільшого запам'яталася масштабними земельними "дерибанами" столичних ділянок.

Олексія Омельяненка біля власного будинку помітили журналісти. Фото: Стопкор

Маєток Омельяненка. Вид зверху. Фото: СтопКор

Сам же Омельяненко у 2008 р. фігурував у справі про земельні махінації та навіть був оголошений у розшук. Як правило, на сесіях Київради більшість Черновецького часом проштовхувала землевідводи якимось численним незрозумілим студентам, релігійним організаціям (у тому числі УПЦ МП), різноманітним кооперативам, а потім виявлялося, що кінцевими бенефіціарами цих відведених ділянок опинялися… будівельні компанії, різноманітні кіпрські офшори, члени Партії регіонів тощо.

Можливо, саме по такій філігранній "схемі" земля на Печерську й опинилася у власності митрополита Павла, Олександра Драбинко, Омеляненка та ін.

Примітно, журналістам "СтопКору" вдалося зафіксувати, як Омельяненко відвідував будинок Халімона після гучного скандалу довкола "слуги".

Якою нерухомістю ще володіє Павло?

За даними YouControl, загалом же фізична особа "Петро Дмитрович Лебідь" володіє аж сімома об'єктами нерухомості, чотири з яких — на Київщині. Йдеться про будинок в селі Вороньків по вул.Українська, 127. У тому ж селі Лебідь має будинок на вул.Молодіжна, 46. І відповідно — двома земельними ділянками (кадастрові номери — 3220881701:01:003:0074 та 3220881701:01:003:0075). Ці активи під Києвом та Борисполем теж коштують десятки мільйонів гривень.

До речі, саме у селі Вороньків Павло Лебідь повинен знаходитись під цілодобовим домашнім арештом.

Будинок Паші Мерседеса є у базі YouControl

Які ще "гріхи" водяться у Павла?

До речі, за інформацією того ж YouControl, Лебідь фігурує у семи судових справах. У трьох процесах — як відповідач; у трьох проходить як свідок чи третя особа; і в одному процесі він виступає позивачем.

Звернімо увагу, що в Бориспільському міськрайонному суді прокуратура домагається від Вороньківської сільради та Лебедя "визнати недійсними рішення та договори оренди земельних ділянок".

Скріншот YouControl

У Даницькому райсуді Києва ПАТ ДТЕК "Київські електромережі" позиваються до Павла/Петра через борги за електроенергію.

Скріншот YouControl

А у Верховному суді Лебедь відповідав у позові про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди.

Скріншот YouControl

Крім того, проти екснамісника Лаври відкриті два провадження через порушення ним Правил дорожнього руху. Причому два адмінпротоколи складені на священника ще у 2022 році — у червні та серпні. Тобто вже більше, ніж пів року "Паша Мерседес" не сплачує штрафи за порушення ПДР. Загалом же поліція виписувала адмінпротоколи на Лебедя п'ять разів.

Владика Павло любить грішити на дорозі і не сплачувати штрафи

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "Телеграфу" відомий український вчений, релігієзнавець Ігор Козловський в контексті ситуації з Лаврою зазначав, що жодних переслідувань духівників УПЦ МП не відбувається — держава діє у правовому полі. За його словами, ця церква та її священники дискредитували себе підігруванням росії у війні проти України, колаборанством та навіть державною зрадою.

Також повідомлялося, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" звернувся до суду через те, що ченці УПЦ МП три дні перешкоджали роботі комісії Мінкульту із приймання-передачі державного майна.