"Мерседес" загнали на 2 місяці в гараж": мережа вибухнула мемами на домашній арешт митрополита Павла

Більшість українців з ентузіазмом підтримали рішення суду щодо одіозного церковника

Процедура відправки під домашній арешт митрополита Павла, також відомого як "Паша-Мерседес" з електронним браслетом на руці визвала ентузіазм у багатьох українців: певно, багато хто побоювався, що одіозні московські попи зможуть при підтримці мирян на вулиці завадити цьому.

"Мерседес загнали на 2 місяці в гараж", — написав в "Фейсбук" Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції. "Тепер би ще весь рашкин автопром виперти з України", — поділяють його думку в коментарях.

"Суд запаркував мерседес на 2 місяці", — висловлює схожу точку зору журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

Також у Мережі відмічають, що після рішення суду настрій одіозного митрополита, який бажає поразки Україні у війні, різко погіршився – вочевидь, він був впевнений у своїй повній безкарності і у тому, що йому вдасться вийти сухим з води.

Крім того, користувачі порівнюють реакцію Павла на арешт з відношенням власника дорогого авто до вимоги раптово "пригальмувати" і провести техогляд. При цьому у коментарях виказують побажання, щоб замість техогляду була проведена "повна розбірка на запчастини".

Стан, в якому перебуває зараз Павло, стараються передати популярними мемами.

Також домашній арешт Павла спонукав українців виказати своє відношення до Української православної церкви Московського патріархату: антиукраїнських ченців порівнюють з бездумним стадом, яке сліпо вірить наказам своїх "поводирів" та з "кадилівцями", для яких кадило – така ж зброя, як для бойовиків кадирова – автомат.

Представникам ворожої церкви підказують алгоритм найбільш сприятливих для них дій.

В той же час більшість українців розуміють, що боротьба з ворожою церквою буде не менш тривалою, ніж війна з підлим російським ворогом, тож потрібно готуватися до тривалого протистояння.

Нагадаємо, що "Телеграф" зібрав факти з життя Павла Лебедя. У матеріалі розповідається, чому його називають Пашею "Мерседесом", кого проклинав скандальний митрополит, а також про його політичну і духовну кар’єру.