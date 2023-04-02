"Мерседес" загнали на 2 месяца в гараж": сеть взорвалась мемами на домашний арест митрополита Павла

Большинство украинцев с энтузиазмом поддержали решение суда по одиозному церковнику

Процедура отправки под домашний арест митрополита Павла, также известного как "Паша-Мерседес" с электронным браслетом на руке, вызвала энтузиазм у многих украинцев: вероятно, многие опасались, что одиозные московские попы смогут при поддержке мирян на улице помешать этому.

"Мерседес загнали на 2 месяца в гараж", — написал в "Фейсбуке" Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции. "Теперь бы еще весь рашкин автопром выпереть из Украины", — разделяют его мнение в комментариях.

"Суд запарковал мерседес на 2 месяца", — высказывает похожую точку зрения журналист-расследователь Михаил Ткач.

Также в Сети отмечают, что после решения суда настроение одиозного митрополита, желающего поражения Украине в войне, резко ухудшилось – очевидно, он был уверен в своей полной безнаказанности и в том, что ему удастся выйти сухим из воды.

Кроме того, пользователи сравнивают реакцию Павла на арест с отношением владельца дорогого авто к требованию внезапно "притормозить" и провести техосмотр. При этом в комментариях выражают пожелание, чтобы вместо техосмотра была проведена "полная разборка на запчасти".

Состояние, в котором сейчас находится Павел, стараются передать популярными мемами.

Также домашний арест Павла побудил украинцев выказать свое отношение к Украинской православной церкви Московского патриархата: антиукраинских церковников сравнивают с бездумным стадом, который слепо верит приказам своих "поводырей" и с "кадиловцами", для которых кадило — такое же оружие, как для боевиков кадырова автомат.

Представителям вражеской церкви подсказывают алгоритм наиболее благоприятных для них действий.

В то же время большинство украинцев понимают, что борьба с русской церковью будет не менее продолжительной, чем война с подлым российским врагом, поэтому нужно готовиться к длительному противостоянию.

Напомним, что "Телеграф" собрал факты из жизни Павла Лебедя. В материале рассказывается о том, почему его называют Пашей "Мерседесом", кого проклинал скандальный митрополит, а также о его политической и духовной карьере.