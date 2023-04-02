Священики УПЦ МП просто у храмі побили чоловіка у військовій формі, але поліція чомусь затримала солдата (відео)

Солдату розбили носа і повалили на землю

В одному з храмів УПЦ МП, митрополита якої відправили під домашній арешт та підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії росії, стався скандальний інцидент. Священик накинувся із кулаками на українського військового.

Відео із місця подій опублікував депутат Хмельницької облради Віктор Бурлик.

Як стало відомо, інцидент стався у Хмельницькому. На тлі подій, які зараз відбуваються в Лаврі, боєць-добровольець, який отримав контузію та черепно-мозкову травму на фронті, пішов у московський храм, щоб поставити запитання: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?"

Московські попи побили воїна руками та ногами, а потім повалили на землю. Побитий боєць кричав, що не може дихати, але священика це не зупинило, у відповідь він заявив:

"Та мені нас***ть, можеш ти чи ні, ч*о", — каже агресивний піп.

При цьому, за словами депутата, поліцейські, які прибули на місце подій, стали на захист священиків, які розпускали руки і затримали військового за статтею 173 (дрібне хуліганство).

Те, що трапилося, викликало справжній резонанс серед українців у мережі. Наші співгромадяни шоковані інцидентом.

Варто зазначити, що кидатися на людей, мабуть, є нормою для представників УПЦ МП. Так, наприклад, зовсім недавно чернець обірвав провід камери фотокору "Телеграфа" та погрожував журналістам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відбувалося в Лаврі після вручення повістки "Паші Мерседесу".

Також ми повідомляли, що прихильники УПЦ МП облаяли голову комісії Мінкульту.