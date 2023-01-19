Епифаний в сине-желтом наряде провел уже второе богослужение в Лавре: как это было (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 726
В Киево-Печерской лавре состоялось уже второе богослужение ПЦУ.
В четверг, 19 января, предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел богослужение по случаю праздника Богоявления в Успенском соборе. Это уже вторая литургия ПЦУ в Киево-Печерской лавре.
Праздничная служба началась в 9 часов утра. Торжественную Божественную литургию по случаю Крещения митрополит Епифаний провел как предстоятель ПЦУ и священноархимандрит Киево-Печерской лавры. Митрополит был облачен в особую церковную одежду — ризы вышитые голубовато-желтыми цветами.
После Божественной литургии совершилось освящение воды.
Следует отметить, что на службу в Успенский собор пришло около двух сотен верующих. Службу посетил и пятый президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной, а также бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.
На праздничной службе побывал и фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Фото и видео: Ян Доброносов
Напомним, 7 января митрополит Епифаний провел богослужение в честь Рождества в Киево-Печерской лавре.
Это событие уже назвали историческим для украинского православия, поскольку впервые в Успенском соборе Киево-Печерской лавры провели службу представители Православной церкви Украины.
Митрополит Епифаний завершил рождественскую службу своей речью, в которой обратился не только к прихожанам, но и к другим священнослужителям и, конечно же, украинским военным.