Епифаний в сине-желтом наряде провел уже второе богослужение в Лавре: как это было (репортаж)

В Киево-Печерской лавре состоялось уже второе богослужение ПЦУ.

В четверг, 19 января, предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел богослужение по случаю праздника Богоявления в Успенском соборе. Это уже вторая литургия ПЦУ в Киево-Печерской лавре.

Праздничная служба началась в 9 часов утра. Торжественную Божественную литургию по случаю Крещения митрополит Епифаний провел как предстоятель ПЦУ и священноархимандрит Киево-Печерской лавры. Митрополит был облачен в особую церковную одежду — ризы вышитые голубовато-желтыми цветами.

После Божественной литургии совершилось освящение воды.

Следует отметить, что на службу в Успенский собор пришло около двух сотен верующих. Службу посетил и пятый президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной, а также бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

На праздничной службе побывал и фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Успенский собор Киево-Печерской лавры

В собор пришло около двух сотен верующих

Успенский собор Киево-Печерской лавры

Служба в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

На службу пришел бывший президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной

Владимир Вятрович также посетил праздничную службу

Богослужение началось в 9 часов утра

Богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

Успенский собор

Митрополит Епифаний проводит богослужение в Успенском соборе

Митрополит Епифаний

Богослужение в Успенском соборе по случаю праздника Крещения Господня

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, 7 января митрополит Епифаний провел богослужение в честь Рождества в Киево-Печерской лавре.

Это событие уже назвали историческим для украинского православия, поскольку впервые в Успенском соборе Киево-Печерской лавры провели службу представители Православной церкви Украины.

Митрополит Епифаний завершил рождественскую службу своей речью, в которой обратился не только к прихожанам, но и к другим священнослужителям и, конечно же, украинским военным.