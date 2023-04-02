Избиение военного в храме УПЦ МП: в полиции объяснили задержание солдата и рассказали, что грозит попу

Московский поп и набросился на военного, которому разбил нос и повалил на землю

После нашумевшей ситуации с избиением украинского военного в храме УПЦ МП в Хмельницком и последующим задержанием потерпевшего в полиции выисказались по поводу своей позиции и озвучили более полную картину инцидента.

Об это рассказал представительница УПП Хмельницкой области Виктория Тимощук в комментарии изданию vsim.ua.

Так, по данным правоохранителей, 2 апреля в в 10:20 в Свято-Покровском Кафедральном соборе УПЦ во время богослужения у 26-летнего мужчины произошел конфликт с местным священником.

"Мужчина во время проведения молитвенной литургии, сбросил со стола на пол книгу "Евангелия", устроил словесный конфликт в отношении священника, читавшего молитвенную литургию. Свидетели этого происшествия вызвали сотрудников полиции", — говорят в полиции.

По всей видимости после этого московский поп и набросился на военного, которому разбил нос и повалил на землю.

Там добавили, что в настоящее время решается вопрос о привлечении военного к административной ответственности по ст.173 КУоАП, а также отмечается, что по факту его избиения, снятого на видео, открыто уголовное производство в отношении священника по части 2 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что бросаться на людей, по всей видимости, является нормой для представителей УПЦ МП. Так, например, совсем недавно монах оборвал провод камеры фотокору "Телеграфа" и угрожал журналистам.

Напомним, ранее мы писали, что что происходило в Лавре после вручения повестки "Паше Мерседесу".

Также мы сообщали, что сторонники УПЦ МП обругали главу комиссии Минкульта.