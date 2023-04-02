Побиття військового у храмі УПЦ МП: у поліції пояснили затримання солдата та розповіли, що загрожує попу

Московський піп і накинувся на військового, якому розтрощив ніс і повалив на землю

Після гучної ситуації зі побиттям українського військового у храмі УПЦ МП у Хмельницькому та подальшим затриманням потерпілого в поліції висловилися з приводу своєї позиції та озвучили повнішу картину інциденту.

Про це розповіла представниця УВП Хмельницької області Вікторія Тимощук у коментарі виданню vsim.ua.

Так, за даними правоохоронців, 2 квітня о 10:20 у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ під час богослужіння у 26-річного чоловіка стався конфлікт із місцевим священиком.

"Чоловік під час проведення молитовної літургії, скинув зі столу на підлогу книгу "Євангелія", влаштував словесний конфлікт щодо священика, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали співробітників поліції", — кажуть у поліції.

Очевидно, після цього московський піп і накинувся на військового, якому розбив ніс і повалив на землю.

Там додали, що наразі вирішується питання про притягнення військового до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП, а також зазначається, що за фактом його побиття, знятого на відео, відкрито кримінальне провадження щодо священика за частиною 2 статті 296 "Хуліганство" Кримінального. Кодексу України.

Варто зазначити, що кидатися на людей, мабуть, є нормою для представників УПЦ МП. Так, наприклад , зовсім недавно чернець обірвав провід камери фотокору "Телеграфа" та погрожував журналістам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відбувалося в Лаврі після вручення повістки "Паші Мерседесу".

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