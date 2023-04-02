Скандал з побиттям військового у Хмельницькому отримав продовження: попів УПЦ МП збираються виселяти

Місцеві жителі вже прийшли до церкви, щоб вимагати УПЦ МП піти

В Україні пролунав ще один гучний скандал за участю представників УПЦ Московського патріархату. Цього разу події розгорнулися у Хмельницькому, де священники побили українського військовослужбовця.

На подію відреагував міський голова Олександр Симчишин, який зазначив, що цей випадок є яскравим прикладом того, чому УПЦ МП має бути заборонена по всій Україні. Крім того, він назвав релігійну організацію "ФСБшним кублом".

"На позачерговій сесії ми припинимо використання всіх земельних ділянок (УПЦ МП, — ред.) на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад", — написав він.

Симчишин також закликав притягнути до відповідальності священників, а поліцейських, які склали протокол на військового, звільнити.

При цьому біля храму вже почали збиратися люди, котрі вимагають московських попів покинути будівлю.

На тлі цього заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін записав відеозвернення, в якому закликав людей поводитись цивілізовано і не уподібнюватися росіянам. Він також пообіцяв, що діям священників буде надано відповідну правову оцінку.

Нагадаємо, у поліції після цього дали свою оцінку події і розповіли, за що потерпілого військового притягнули до адміністративної відповідальності.