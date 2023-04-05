Главный храм УПЦ во Львове перешел к ПЦУ: там впервые прозвучала молитва на украинском (видео)

В храме впервые прозвучала молитва на украинском языке

В Украине религиозные общины продолжают переходить из УПЦ Московского патриархата в ПЦУ. Вслед за прихожанами в Хмельницком, где был скандал с избиением военного, подчиненную РПЦ церковь покинул грамм во Львове.

Утром община главного храма Львовской епархии УПЦ МП проголосовала переход в Православную церковь Украины, сообщает в Facebook глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Речь идет о Свято-Георгиевском кафедральном соборе.

"Церковь на улице Тараса Бобанича во Львове. Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого Московского патриархата. Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ", — пишет Козицкий.

Голосование за выход церкви из лона УПЦ не обошлось без значительных стычек и споров, как сообщают в соцсетях. Однако уже после того, как состоялось голосование, декан Львовской епархии ПЦУ Олег Древняк провел здесь первое богослужение на украинском языке.

Напомним, что церковь Московского патриархата наказала священнослужение архимандрита Авраамия (Лотыша), решившего перейти под крыло ПЦУ и назначенного и.о. наместника Киево-Печерской лавры в ее составе.