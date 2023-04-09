Впервые в великой святыне: стало известно, где глава ПЦУ проведет Пасхальную службу

Предстоятель ПЦУ проведет Пасхальную службу в Киеве

Глава Православной церкви Украины Епифаний намерен провести службу на Пасху (16 апреля) в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Как информирует "Суспільне", о точном времени службы будет сообщено позже, поскольку в Киеве не станут для этого отменять комендантский час, а значит люди не смогут свободно перемещаться по городу.

"Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром", — отметил Епифаний.

При этом митрополит отметил, что украинизация Лавры является необратимым процессом, сейчас уже богослужения ПЦУ совершаются в Верхней Лавре, а вскоре будут проводиться и в Нижней.

По словам главы украинской церкви, ПЦУ не выступает за выселение монахов УПЦ МП, которые не желают покидать помещения.

"Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была украинской, чтобы в ней всегда звучала молитва на украинском языке за нашу Украину", — добавил Епифаний.

Как сообщалось ранее, первое богослужение в Лавре Епифаний провел 7 января в праздник Рождества Христово.

Также предстоятель ПЦУ проводил литургию в Вербное воскресенье, 9 апреля.