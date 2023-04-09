Вперше у великій святині: стало відомо, де голова ПЦУ проведе Великодню службу

Предстоятель ПЦУ проведе Великодню службу у Києві

Глава Православної церкви України Єпіфаній має намір провести службу на Великдень (16 квітня) в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Як інформує "Суспільне", про точний час служби буде повідомлено пізніше, оскільки в Києві не стануть для цього скасовувати комендантську годину, а отже люди не зможуть вільно пересуватися містом.

"Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але, швидше за все, після комендантської години вранці", — зазначив Єпіфаній.

При цьому митрополит зазначив, що українізація Лаври є незворотним процесом, зараз уже богослужіння ПЦУ відбуваються у Верхній Лаврі, а незабаром будуть проводитись і у Нижній.

За словами глави української церкви, ПЦУ не виступає за виселення ченців УПЦ МП, які не бажають залишати приміщення.

"Ми за те, щоб дух "російського світу" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб у ній завжди лунала молитва українською мовою за нашу Україну", — додав Єпіфаній.

Як повідомлялося раніше, перше богослужіння в Лаврі Єпіфаній провів 7 січня у свято Різдва Христового.

Також предстоятель ПЦУ проводив літургію у Вербну неділю, 9 квітня.