З Великоднем 2023! Барвисті відеовітання, листівки та картинки українською мовою

Великдень — це свято, що переходить, і щороку дата різна

Великдень або Світле Христове Воскресіння – це найважливіше християнське свято, яке встановлено на честь головної події усієї біблійної історії, — Воскресіння Ісуса Христа після його розп’яття. Щороку свято відзначається у різну дату, і в 2023 році воно припало на 9 квітня у християн західного обряду, і 16 квітня — у православних східного обряду.

Великдень — це сімейне свято, на яке заведено випікати святкові паски, фарбувати яйця та відвідувати церковну службу. Найкраще відзначити цей день у сімейному колі.

"Телеграф" зібрав найкращі відеовітання з Великоднем, а також красиві картинки та листівки українською мовою, щоб ви могли оригінально привітати своїх рідних із цим великим світлим святом.

Привітання з Великоднем 2023: картинки та листівки українською мовою

Відеовітання з Великоднем 2023

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи є Великдень в Україні 2023 року вихідним днем. Це світле свято здавна має низку чудових традицій, яких дотримуються віруючі.