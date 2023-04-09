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Великдень 2023: короткі привітання у віршах та прозі з великим святом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Вітання з Великоднем 2023
Вітання з Великоднем 2023

Обов’язково привітайте всіх своїх рідних та близьких людей із цим світлим святом.

У неділю, 9 квітня, християни східного обряду відзначають велике свято, присвячене воскресінню Ісуса Христа після розп’яття — Світлий Великдень. Це дуже важлива подія, яка є центром біблійної історії. Зазначимо, що свято немає постійної дати — щороку Великдень відзначається у різний час.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі короткі привітання з Великоднем-2023 у віршах та прозі, які можна відправити рідним, близьким, друзям та колегам у це велике свято. Також ви зможете супроводити своє привітання барвистою листівкою чи картинкою.

Привітання з Великоднем 2023: вірші та проза

Вітаю з Воскресінням Господнім! Бажаю, щоб Ваше життя було схоже на писанку, таке ж гладеньке, легке, яскраве і розмальване з любов’ю, душею та натхненням!

Пасочки запашної,

Писанки смачної!

Радості й достатку,

Й мир у вашу хатку!

Щоб були красиві,

Щоб були щасливі,

Христос Воскрес!

Христос Воскрес! Нехай Великоднє свято принесе світло у ваші оселі, радість та затишок! А Господнє благословіння надасть вам надії, віри та впевненості у прекрасне майбутнє!

Зійшло Воскресіння,

На благо й спасіння!

Родина у колі,

Веселі й здорові,

Хай живеться всім у щасті,

Хай всі дні стають ще кращі!

З Великодніми святами! Бажаємо, щоб тільки світло, віра та любов панували у вашому домі! Щоб янголи оберігали вашу родину, а Христос міцно тримав Вас за руку все життя! Будьте здорові!

З Господнім Воскресінням!

Нехай воскресне мир, любов, й надія,

І хай зміцніє віра!

Хай розум буде ясним, і світлими думки,

І хай весняне сонечко порине,

У темні закутки душі!

Нехай гучний дзвін у Свято Господнього Воскресіння лине до вашої оселі, й очистить її від недуг, а Великоднє сонце наповнить ваші родини теплом, миром та любов’ю! Христос Воскрес!!

Бажаємо, щоб кожен кошик Великодній

Господь дарами збагатив,

Щоб світле свято Великоднє

В родині ми зустріли всі!

Христос Воскрес!

Привітання з Великоднем 2023: картинки та листівки

Вітання з Великоднем 2023
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Вітання з Великоднем 2023 картинки
Привітання з Великоднем 2023
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Раніше "Телеграф" повідомляв, чи є Великдень в Україні в 2023 році вихідним днем. Це світле свято здавна має низку чудових традицій, яких дотримуються віряни.

Теги:
#Поздоровлення #Великдень