Великдень 2023: короткі привітання у віршах та прозі з великим святом

Обов’язково привітайте всіх своїх рідних та близьких людей із цим світлим святом.

У неділю, 9 квітня, християни східного обряду відзначають велике свято, присвячене воскресінню Ісуса Христа після розп’яття — Світлий Великдень. Це дуже важлива подія, яка є центром біблійної історії. Зазначимо, що свято немає постійної дати — щороку Великдень відзначається у різний час.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі короткі привітання з Великоднем-2023 у віршах та прозі, які можна відправити рідним, близьким, друзям та колегам у це велике свято. Також ви зможете супроводити своє привітання барвистою листівкою чи картинкою.

Привітання з Великоднем 2023: вірші та проза

Вітаю з Воскресінням Господнім! Бажаю, щоб Ваше життя було схоже на писанку, таке ж гладеньке, легке, яскраве і розмальване з любов’ю, душею та натхненням!

Пасочки запашної, Писанки смачної! Радості й достатку, Й мир у вашу хатку! Щоб були красиві, Щоб були щасливі, Христос Воскрес!

Христос Воскрес! Нехай Великоднє свято принесе світло у ваші оселі, радість та затишок! А Господнє благословіння надасть вам надії, віри та впевненості у прекрасне майбутнє!

Зійшло Воскресіння, На благо й спасіння! Родина у колі, Веселі й здорові, Хай живеться всім у щасті, Хай всі дні стають ще кращі!

З Великодніми святами! Бажаємо, щоб тільки світло, віра та любов панували у вашому домі! Щоб янголи оберігали вашу родину, а Христос міцно тримав Вас за руку все життя! Будьте здорові!

З Господнім Воскресінням! Нехай воскресне мир, любов, й надія, І хай зміцніє віра! Хай розум буде ясним, і світлими думки, І хай весняне сонечко порине, У темні закутки душі!

Нехай гучний дзвін у Свято Господнього Воскресіння лине до вашої оселі, й очистить її від недуг, а Великоднє сонце наповнить ваші родини теплом, миром та любов’ю! Христос Воскрес!!

Бажаємо, щоб кожен кошик Великодній Господь дарами збагатив, Щоб світле свято Великоднє В родині ми зустріли всі! Христос Воскрес!

Привітання з Великоднем 2023: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи є Великдень в Україні в 2023 році вихідним днем. Це світле свято здавна має низку чудових традицій, яких дотримуються віряни.