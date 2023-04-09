Великдень 2023: короткі привітання у віршах та прозі з великим святом
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Обов’язково привітайте всіх своїх рідних та близьких людей із цим світлим святом.
У неділю, 9 квітня, християни східного обряду відзначають велике свято, присвячене воскресінню Ісуса Христа після розп’яття — Світлий Великдень. Це дуже важлива подія, яка є центром біблійної історії. Зазначимо, що свято немає постійної дати — щороку Великдень відзначається у різний час.
"Телеграф" зібрав для вас найкращі короткі привітання з Великоднем-2023 у віршах та прозі, які можна відправити рідним, близьким, друзям та колегам у це велике свято. Також ви зможете супроводити своє привітання барвистою листівкою чи картинкою.
Привітання з Великоднем 2023: вірші та проза
Вітаю з Воскресінням Господнім! Бажаю, щоб Ваше життя було схоже на писанку, таке ж гладеньке, легке, яскраве і розмальване з любов’ю, душею та натхненням!
Пасочки запашної,
Писанки смачної!
Радості й достатку,
Й мир у вашу хатку!
Щоб були красиві,
Щоб були щасливі,
Христос Воскрес!
Христос Воскрес! Нехай Великоднє свято принесе світло у ваші оселі, радість та затишок! А Господнє благословіння надасть вам надії, віри та впевненості у прекрасне майбутнє!
Зійшло Воскресіння,
На благо й спасіння!
Родина у колі,
Веселі й здорові,
Хай живеться всім у щасті,
Хай всі дні стають ще кращі!
З Великодніми святами! Бажаємо, щоб тільки світло, віра та любов панували у вашому домі! Щоб янголи оберігали вашу родину, а Христос міцно тримав Вас за руку все життя! Будьте здорові!
З Господнім Воскресінням!
Нехай воскресне мир, любов, й надія,
І хай зміцніє віра!
Хай розум буде ясним, і світлими думки,
І хай весняне сонечко порине,
У темні закутки душі!
Нехай гучний дзвін у Свято Господнього Воскресіння лине до вашої оселі, й очистить її від недуг, а Великоднє сонце наповнить ваші родини теплом, миром та любов’ю! Христос Воскрес!!
Бажаємо, щоб кожен кошик Великодній
Господь дарами збагатив,
Щоб світле свято Великоднє
В родині ми зустріли всі!
Христос Воскрес!
Привітання з Великоднем 2023: картинки та листівки
Раніше "Телеграф" повідомляв, чи є Великдень в Україні в 2023 році вихідним днем. Це світле свято здавна має низку чудових традицій, яких дотримуються віряни.