Комендантську годину не скасують: як проходитиме Великодня служба у Києві 16 квітня

Нічну Великодню службу можна буде переглянути онлайн

Цього року одне з найважливіших та світлих свят — Світле Христове Воскресіння — продовжує затьмарювати війна, яку на території України розв’язала росія. Через це в нашій країні запровадили комендантську годину, яку у Києві у Великодню ніч скасовувати не збираються.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Телеграм-каналі. Перебувати вночі без спецперепустки буде заборонено з 0:00 до 5:00, проте священнослужителі проводитимуть святкові служби, які транслюватимуть онлайн центральними телевізійними каналами, на інтернет-платформі Youtube та в Facebook. Після завершення комендантської години православні віряни зможуть піти до церкви та освятити пасхальний кошик.

"Поставтеся до відвідування храмів із розумінням воєнного стану та відповідальністю. Не потрібно намагатися освятити кошики відразу по закінченню комендантської години. Не потрібно скупчуватися у великих кількостях в середині та біля храмів. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Священнослужителі усім освятять великодні кошики! І не забувайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні небезпеки – прямуйте в найближче укриття", – попереджає Попко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Єпіфаній здійснить у Вербну неділю 9 квітня божественну літургію в Києво-Печерській лаврі.