Вербна неділя 2023: дивитися службу онлайн

Богослужіння 2 квітня з нагоди Вербної неділі можна переглянути онлайн

Свято Вербна неділя — це останній день перед Страсним тижнем і з цього дня починається найсуворіший піст. 2 квітня святкують християни західного обряду, тоді як православні віряни — 9 квітня. Через тиждень після Вербної неділі – Світле Христове Воскресіння.

У цей святковий період українців затьмарює війна, яку на території України розв’язала росія. Оскільки багато вірян цього дня не зможуть відвідати святкові богослужіння у храмах, яке у католиків у 2023 році припадає на 2 квітня, всі бажаючі можуть освятити вербу на Вербну неділю в Україні за допомогою онлайн-богослужіння.

Так, о 9:00 розпочнеться Божественна літургія у Спасо-Преображенському соборі ПЦУ у Києві. Онлайн-трансляція богослужіння проводиться на YouTube-каналі храму.

Нагадаємо, що головна традиція свята — освячення верби у церкві. Вважається, що священні гілочки відганяють недобрих людей, хвороби, а також це чудовий оберіг від хвороб, горя та сліз. Ними можна прикрасити оселю для залучення благополуччя та збереження домашнього вогнища. Також у Вербну Неділю готують паски — традиційний пасхальний хліб.

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