Великдень 2023: головні заборони цього великого свята

Цікаво, що серед головних заборон є настільки буденні речі, що більшість про них зазвичай навіть не задумується

З Великоднем — одним із найдавніших християнських свят - пов’язано чимало традицій та заборон. У цей особливий день року усі віряни стараються відволіктися від буденності і присвятити себе рідним та близьким, а також спасінню власної душі. Цьогоріч, нагадаємо, католики відзначають Світле Христове Воскресіння 9 квітня, а православні — 16 квітня.

"Телеграф" вирішив розповісти, що потрібно робити на Великдень, а що робити у це велике свято категорично забороняється. Серед заборон, до речі, не тільки тяжка фізична праця, а й речі, над якими багато хто у повсякденному житті навіть не задумується.

Традиції Великодня: що потрібно зробити у цей день

Найперше, що мають зробити віряни — піти до храму на святкове богослужіння, або, якщо такої можливості немає, принаймні помолитися вдома. Раніше ми публікували добірку найсильніших молитов, які обов’язково потрібно читати на Великдень.

У цей день заведено відвідувати родичів і друзів, проводити час із близькими, багато спілкуватися та радіти Світлому Воскресінню Христовому. Це той день, коли людина не повинна сумувати, а має відчувати радість та спокій.

Вважається, що на Великдень треба христосатися з усіма — навіть зі своїми ворогами.

Є певні звичаї і традиції й щодо святкового столу: господарі намагаються накрити якомога щедріший та багатший стіл, виставляючи на нього усе найкраще, що мають. По завершенню Великого посту дозволяється вживати м’ясо, молочні продукти, рибу та інші непісні страви, тому зазвичай на Великдень столи українців майорять усілякими м’ясними наїдками та вишуканими стравами. Обов’язково на столі має бути пасочка та крашанки.

Що не можна робити на Великдень: головні заборони

У це велике свято забороняється тяжко працювати. Щоправда, це не стосується тих, хто виконує суспільно важливу роботу і не може взяти вихідний. Категорично забороняється сваритися і лихословити, пліткувати та засуджувати дії інших людей. Не можна на Великдень шити й в'язати, прати і прасувати одяг, прибирати у будинку. Під забороною і робота на землі — ні в саду, ні на городі наводити лад в цей день не можна. Заборонено на Великдень ходити на кладовище — для цього є інші дні. Не можна викидати освячену їжу: якщо у вас залишилися якісь продукти, їх краще віддати бідним або ж спалити чи закопати в землю. Ще один варіант — пустити освячені продукти за річкою чи згодувати диким тваринам. Шкарлупу від освячених яєць, до речі, церква викидати не забороняє — якщо вірянин вважає це допустимим, то може зі спокійною душею так і зробити. Забороняється на Великдень вінчатися.

Раніше ми розповідали, які продукти не можна освячувати на Великдень. Деяким речам, причому не тільки їжі та напоям, просто не місце у великодньому кошику.