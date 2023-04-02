Вербное воскресенье 2023: смотреть службу онлайн

Богослужения 2 апреля по случаю Вербного воскресенья можно посмотреть онлайн

Праздник Вербное воскресенье — это последний день перед Страстной неделей и с этого дня начинается самый строгий пост. 2 апреля отмечают праздник христиане западного обряда, в то время как православные верующие — 9 апреля. Через неделю после Вербного воскресенья – Светлое Христово Воскресение.

В этот праздничный период украинцев омрачает война, которую на территории Украины развязала россия. Поскольку многие верующие в этот день не смогут посетить праздничные богослужения в храмах, которое у католиков в 2023 году припадает на 2 апреля, все желающие могут освятить вербу на Вербное воскресенье в Украине с помощью онлайн-богослужения.

Так, в 9:00 начнется Божественная литургия в Спасо-Преображенскому соборе ПЦУ в Киеве. Онлайн-трансляция богослужения проводится на YouTube-канале храма.

Напомним, что главная традиции праздника — освящение вербы в церкви. Считается, что священные веточки отгоняют недобрых людей, болезни, а также это отличный оберег от болезней, горя и слез. Ими можно украсить дом для привлечения благополучия и сохранения домашнего очага. Также в Вербное Воскресенье готовят паски — традиционный пасхальный хлеб.

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