С Пасхой 2023! Красочные видеопоздравления, открытки и картинки на украинском языке

Пасха — это переходящий праздник, и каждый год дата разная

Пасха или Светлое Христово Воскресение — это самый важный христианский праздник, который установлен в честь главного события всей библейской истории, - Воскресения Иисуса Христа после его распятия. Каждый год праздник отмечается в разную дату, и в 2023 он припал на 9 апреля у христиан западного обряда, и 16 апреля — у православных восточного обряда.

Пасха — это семейный праздник, на который принято выпекать праздничные куличи, красить яйца, и посещать церковную службу. Лучше всего отметить этот день в семейном кругу.

"Телеграф" собрал лучшие видеопоздравления с Пасхой, а также красивые картинки и открытки на украинском языке, чтобы вы могли оригинально поздравить своих родных с этим великим светлым праздником.

Поздравления с Пасхой 2023: картинки и открытки на украинском языке

Видеопоздравления с Пасхой 2023

Ранее "Телеграф" сообщал, является ли Пасха в Украине в 2023 году выходным днем. Этот светлый праздник издавна имеет ряд замечательных традиций, которых придерживаются верующие.