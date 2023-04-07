Комендантский час не отменят: как будет проходить Пасхальная служба в Киеве 16 апреля

Ночную Пасхальную службу можно будет посмотреть онлайн

В этом году один из самых важных и светлых праздников — Светлое Христово Воскресенье — продолжает омрачать война, которую на территории Украины развязала россия. Из-за этого в нашей стране ввели комендантский час, которую в Киеве в Пасхальную ночь отменять не собираются.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Телеграм-канале. Находиться ночью без спецпропуска будет запрещено с 0:00 до 5:00, однако священнослужители будут проводить праздничные службы, которые будут транслировать онлайн по центральным телевизионным каналам, на интернет-платформе Youtube и в Facebook. По завершении комендантского часа православные верующие смогут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину.

"Отнеситесь к посещению храмов с пониманием военного положения и ответственностью. Не нужно пытаться освятить корзины сразу после окончания комендантского часа. Не нужно скапливаться в больших количествах внутри и возле храмов. Не подвергайте себя и окружающих опасностью. Священнослужители всем освятят пасхальные корзины! И не забывайте о сигналах воздушной тревоги. При объявлении опасности – направляйтесь в ближайшее укрытие", — предупреждает Попко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний совершит в Вербное воскресенье, 9 апреля, божественную литургию в Киево-Печерской лавре.