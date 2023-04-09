Пасха 2023: короткие поздравления в стихах и прозе с великим праздником

Обязательно поздравьте всех своих родных и близких людей с этим светлым праздником.

В воскресенье, 9 апреля, христиане восточного обряда отмечают великий праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа после распятия, — Светлую Пасху. Это очень важное событие, которое является центром библейской истории. Отметим, что праздник не имеет постоянной даты — каждый год Пасха отмечается в разное время.

"Телеграф" собрал для вас лучшие короткие поздравления с Пасхой-2023 в стихах и прозе, которые можно отправить родным, близким, друзьям и коллегам в этот великий праздник. Также вы сможете сопроводить свое поздравление красочной открыткой или картинкой.

Поздравления с Пасхой 2023: стихи и проза

Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть все всегда будет прекрасно, Бог оберегает от огорчений и болезней, радостью и светом будет всегда наполнен дом, а в семье царит мир и взаимопонимание!

С Светлой Пасхой поздравляю, Говорю: "Христос Воскрес!" Всех целую, обнимаю, Пожелать хочу чудес! Пусть весна теплом согреет, Много счастья принесет, И плохое настроение, Ни на шаг не подойдет!

Христос воскрес! Примите наилучшие пожелания в этот знаменательный день. Пусть будет мир на всей Земле и в вашем доме! Да поможет вам Господь во всех делах!

Пусть с теплом и сердца лаской К Вам приходит эта Пасха! В доме будет лишь уют, И обиды прочь уйдут, И развеется тоска, В сердце зацветёт весна, Радость будет до небес. Христос Воскрес!

Христос Воскрес! Пусть будет мир на Земле, вера — в душе каждого из нас и любовь на сердце. Я искренне желаю тебе счастливой семьи, крепкого здоровья, светлой надежды и благополучия на каждый день.

Наш любимый, светлый праздник. Пасха! В каждом доме радость. Птички греют душу пеньем, Замечательное воскресенье! От души вас поздравляю, Светлой Пасхи вам желаю.

Поздравляю с Пасхой, Христос Воскрес! Искренне желаю вам благополучия, сердечного спокойствия, радости и счастья! Пусть вера укрепиться и поможет преодолеть любые сложности, а все ваши молитвы найдут свой отклик!

Поздравляю с Пасхой светлой И желаю каждый час Получать от жизни счастье, Вестей хороших получать. Желаю райского покоя, В семейной жизни — доброты, Любви, доверия, защиты От всех ненастий вопреки.

Поздравления с Пасхой 2023: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" сообщал, является ли Пасха в Украине в 2023 году выходным днем. Этот светлый праздник издавна имеет ряд замечательных традиций, которых придерживаются верующие.