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Пасха 2023: короткие поздравления в стихах и прозе с великим праздником

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Поздравления с Пасхой 2023
Поздравления с Пасхой 2023

Обязательно поздравьте всех своих родных и близких людей с этим светлым праздником.

В воскресенье, 9 апреля, христиане восточного обряда отмечают великий праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа после распятия, — Светлую Пасху. Это очень важное событие, которое является центром библейской истории. Отметим, что праздник не имеет постоянной даты — каждый год Пасха отмечается в разное время.

"Телеграф" собрал для вас лучшие короткие поздравления с Пасхой-2023 в стихах и прозе, которые можно отправить родным, близким, друзьям и коллегам в этот великий праздник. Также вы сможете сопроводить свое поздравление красочной открыткой или картинкой.

Поздравления с Пасхой 2023: стихи и проза

Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть все всегда будет прекрасно, Бог оберегает от огорчений и болезней, радостью и светом будет всегда наполнен дом, а в семье царит мир и взаимопонимание!

С Светлой Пасхой поздравляю,

Говорю: "Христос Воскрес!"

Всех целую, обнимаю,

Пожелать хочу чудес!

Пусть весна теплом согреет,

Много счастья принесет,

И плохое настроение,

Ни на шаг не подойдет!

Христос воскрес! Примите наилучшие пожелания в этот знаменательный день. Пусть будет мир на всей Земле и в вашем доме! Да поможет вам Господь во всех делах!

Пусть с теплом и сердца лаской

К Вам приходит эта Пасха!

В доме будет лишь уют,

И обиды прочь уйдут,

И развеется тоска,

В сердце зацветёт весна,

Радость будет до небес.

Христос Воскрес!

Христос Воскрес! Пусть будет мир на Земле, вера — в душе каждого из нас и любовь на сердце. Я искренне желаю тебе счастливой семьи, крепкого здоровья, светлой надежды и благополучия на каждый день.

Наш любимый, светлый праздник.

Пасха! В каждом доме радость.

Птички греют душу пеньем,

Замечательное воскресенье!

От души вас поздравляю,

Светлой Пасхи вам желаю.

Поздравляю с Пасхой, Христос Воскрес! Искренне желаю вам благополучия, сердечного спокойствия, радости и счастья! Пусть вера укрепиться и поможет преодолеть любые сложности, а все ваши молитвы найдут свой отклик!

Поздравляю с Пасхой светлой

И желаю каждый час

Получать от жизни счастье,

Вестей хороших получать.

Желаю райского покоя,

В семейной жизни — доброты,

Любви, доверия, защиты

От всех ненастий вопреки.

Поздравления с Пасхой 2023: картинки и открытки

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Ранее "Телеграф" сообщал, является ли Пасха в Украине в 2023 году выходным днем. Этот светлый праздник издавна имеет ряд замечательных традиций, которых придерживаются верующие.

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#Поздравления #Пасха