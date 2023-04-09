Пасха 2023: короткие поздравления в стихах и прозе с великим праздником
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Обязательно поздравьте всех своих родных и близких людей с этим светлым праздником.
В воскресенье, 9 апреля, христиане восточного обряда отмечают великий праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа после распятия, — Светлую Пасху. Это очень важное событие, которое является центром библейской истории. Отметим, что праздник не имеет постоянной даты — каждый год Пасха отмечается в разное время.
"Телеграф" собрал для вас лучшие короткие поздравления с Пасхой-2023 в стихах и прозе, которые можно отправить родным, близким, друзьям и коллегам в этот великий праздник. Также вы сможете сопроводить свое поздравление красочной открыткой или картинкой.
Поздравления с Пасхой 2023: стихи и проза
Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть все всегда будет прекрасно, Бог оберегает от огорчений и болезней, радостью и светом будет всегда наполнен дом, а в семье царит мир и взаимопонимание!
С Светлой Пасхой поздравляю,
Говорю: "Христос Воскрес!"
Всех целую, обнимаю,
Пожелать хочу чудес!
Пусть весна теплом согреет,
Много счастья принесет,
И плохое настроение,
Ни на шаг не подойдет!
Христос воскрес! Примите наилучшие пожелания в этот знаменательный день. Пусть будет мир на всей Земле и в вашем доме! Да поможет вам Господь во всех делах!
Пусть с теплом и сердца лаской
К Вам приходит эта Пасха!
В доме будет лишь уют,
И обиды прочь уйдут,
И развеется тоска,
В сердце зацветёт весна,
Радость будет до небес.
Христос Воскрес!
Христос Воскрес! Пусть будет мир на Земле, вера — в душе каждого из нас и любовь на сердце. Я искренне желаю тебе счастливой семьи, крепкого здоровья, светлой надежды и благополучия на каждый день.
Наш любимый, светлый праздник.
Пасха! В каждом доме радость.
Птички греют душу пеньем,
Замечательное воскресенье!
От души вас поздравляю,
Светлой Пасхи вам желаю.
Поздравляю с Пасхой, Христос Воскрес! Искренне желаю вам благополучия, сердечного спокойствия, радости и счастья! Пусть вера укрепиться и поможет преодолеть любые сложности, а все ваши молитвы найдут свой отклик!
Поздравляю с Пасхой светлой
И желаю каждый час
Получать от жизни счастье,
Вестей хороших получать.
Желаю райского покоя,
В семейной жизни — доброты,
Любви, доверия, защиты
От всех ненастий вопреки.
Поздравления с Пасхой 2023: картинки и открытки
Ранее "Телеграф" сообщал, является ли Пасха в Украине в 2023 году выходным днем. Этот светлый праздник издавна имеет ряд замечательных традиций, которых придерживаются верующие.