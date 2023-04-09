Пасха 2023: главные запреты этого великого праздника

Интересно, что среди главных запретов есть настолько обыденные вещи, что большинство о них обычно даже не задумывается

С Пасхой — одним из древнейших христианских праздников — связано множество традиций и запретов. В этот особый день года все верующие стараются отвлечься от обыденности и посвятить себя родным и близким, а также спасению собственной души. В этом году, напомним, католики отмечают Светлое Христово Воскресение 9 апреля, а православные — 16 апреля.

"Телеграф" решил рассказать, что нужно делать на Пасху, а что делать в этот большой праздник категорически запрещается. Среди запретов, кстати, не только тяжелый физический труд, но и вещи, над которыми многие в повседневной жизни даже не задумываются.

Пасхальные традиции: что нужно сделать в этот день

Первое, что должны сделать верующие — пойти в храм на праздничное богослужение, или, если такой возможности нет, по крайней мере помолиться дома. Ранее мы публиковали подборку самых сильных молитв, которые обязательно нужно читать на Пасху.

В этот день принято посещать родственников и друзей, проводить время с близкими, много общаться и радоваться Светлому Воскресению Христову. Это тот день, когда человек не должен унывать, а должен чувствовать радость и спокойствие.

Считается, что на Пасху надо христосоваться со всеми — даже со своими врагами.

Есть определенные обычаи и традиции и относительно праздничного стола: хозяева стараются накрыть как можно более щедрый и богатый стол, выставляя на него все лучшее, что имеют. По завершению Великого поста разрешается употреблять мясо, молочные продукты, рыбу и другие непостные блюда, поэтому обычно на Пасху столы украинцев пестрят всевозможными мясными и разными изысканными блюдами. Обязательно на столе должен быть пасочка и пасхальные яйца.

Что нельзя делать на Пасху: главные запреты

В этот большой праздник запрещается тяжело работать. Правда, это не касается тех, кто выполняет общественно важную работу и не может взять выходной. Категорически запрещается ссориться и сквернословить, сплетничать и осуждать действия других людей. Нельзя на Пасху шить и вязать, стирать и гладить одежду, убирать в доме. Под запретом и работа на земле – ни в саду, ни на огороде наводить порядок в этот день нельзя. Запрещено на Пасху ходить на кладбище – для этого есть другие дни. Нельзя выбрасывать освященную пищу: если у вас остались какие-то продукты, их лучше отдать бедным или сжечь либо же закопать в землю. Еще один вариант – пустить освященные продукты за рекой или скормить диким животным. Скорлупу от освященных яиц, кстати, церковь выбрасывать не запрещает — если верующий считает это допустимым, то может со спокойной душой так и поступить. Запрещается на Пасху венчаться.

Раньше мы рассказывали, какие продукты нельзя освящать на Пасху. Некоторым вещам, причем не только еде и напиткам, просто не место в пасхальной корзине.