УПЦ ФСБ? Онуфрия, настоятеля храма-МАФА и других поймали на владении паспортами рф

Церковь публично отрицает связи с россией, но журналисты выяснили пикантные детали

Священники УПЦ МП, которая отказывается покидать Киево-Печерскую Лавру и горячо отрицает свои связи с РПЦ и патриархом кириллом, очень часто имеют российское гражданство. Отцы продолжают находиться в Украине, и некоторые из них очень известны, например, сам глава церкви, митрополит Онуфрий.

Журналисты "УП" опубликовали расследование, в котором уличили более 20 священнослужителей на владении паспортами россии. Репутационно ситуация так себе, учитывая дела о коллаборационизме и госизмене.

Глава УПЦ МП Онуфрий

Уроженец Черновицкой области митрополит Онуфрий, оказывается, получил паспорт россии 20 марта 2002 года в москве. В миру митрополита зовут Орест Березовский, система "Роспаспорт" также выдала священнослужителя на владении загранпаспортом россии. И он у него не первый. В 1998 году священнику в москве уже выдавали загранпаспорт.

Журналисты предполагают, что российское гражданство Онуфрий имел гораздо раньше.

Митрополит Онуфрий (Орест Березовский) имеет как обычный, так и загранпаспорт.

Наместник храма-киоска возле Десятинной

Отец Гедеон, наместник десятинного монастыря в Киеве (больше известного как незаконно возведенный киоск у руин Десятинной в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО) в миру имеет имя Юрий Харон. Как наместник монастыря, он запомнился угрозами родовым проклятием в адрес директора музея.

российский паспорт он получил уже в 2019 году в москве. А в 2020 году получил целых 2 загранпаспорта гражданина россии.

А. Гедеон, который ездит в Казань во время войны

В январе 2023 года во время войны Гедеон проводил службу в российской Казани. В его молитве были слова в поддержку войск россии и нападения на Украину.

Его уже пытались лишить украинского паспорта раньше, потому что он буквально "гражданин мира" и имеет еще как минимум гражданство США.

В 2019 году Гедеона задержали украинские пограничники в аэропорту "Борисполь", паспорт изъяли из-за гражданства нескольких стран и антиукраинской пропаганды (мол, было решение о лишении гражданства еще в 2018 г.). Но через полгода Окружной административный суд вернул ему гражданство.

Гедеон также известен тем, что в 2018-м он судился с Верховным Судом о признании незаконным обращения Верховной Рады о предоставлении Украине Томоса.

Автор фразы: "Поехал бы в рф, но квартиры и шмутки держат"

Еще один отец УПЦ МП из списка журналистов — викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеймон (в миру Виктор Бащук). Несколько дней назад он прославился своей крылатой фразой, которую пограничники нашли в его мессенджере к абоненту из россии: "Уехал бы в россию, но квартиры и шмутки держат".

Переписка архиепископа

Его остановили на въезде в Киев пограничники, среди последних десяти контактов в мессенджере трое были с подписью "москва".

Пограничники выяснили, что паспорт гражданина Украины, предъявившего "батюшку", недействителен, потому что его тоже лишил гражданства Зеленский. Имени не называли, но журналисты выяснили, что это архиепископ Пантелеймон.

Лишенный паспорта Украины Ионафан

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (в миру Анатолий Елецких), по данным УП, тоже имеет подтвержденное российское гражданство. Он уже знаменитость, потому что в октябре прошлого года за него взялась СБУ.

При обысках у Ионафана нашли такие кремлевские агитки.

Ионафан оправдывал агрессию рф и работал в ее интересах, говорит следствие, а также разжигал межконфессиональную рознь. Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.

В январе 2023 года Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства вместе с еще 12 священниками УПЦ МП. Также в обществе высказывали идею об обмене Ионафана на пленных украинцев.

Священник-коллаборант из Изюма

Об отце Елисее на сайте УПЦ МП сдержанно указывается об увольнении на "исчисление на покой" осенью прошлого года. После оккупации в Изюме нашли братскую могилу, где среди жертв больше всего женщин, а также маленькие дети.

Бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов)

Митрополит во время оккупации Харьковщины благословлял "руководителя" оккупационной администрации Виталия Ганчева, а после контрнаступления ВСУ бежал в Белгород. Там в декабре он получил российский паспорт. На сайте Валуйской епархии РПЦ указано, что митрополит был среди "почетных гостей" на открытии выставки "Ангел Святого Белогорья" в Белгороде.

Кто еще есть в списке

Вот еще некоторые из фамилий священников УПЦ МП, имеющих российское гражданство:

викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);

(Сергей Аницой); руководитель Черновицко-Буковинской епархии митрополит Мелетий (Валентин Егоренко);

(Валентин Егоренко); руководитель Хустской епархии митрополит Марк (Николай Петровций);

(Николай Петровций); руководитель Днепропетровской епархией митрополит Ириней (Иван Средний).

Митрополита Марка из этого списка тоже лишили гражданства Украины. Он считается едва ли не самым большим лоббистом "русского мира" на западе Украины, ранее отказывался созвать Собор УПЦ МП для принятия решения о разрыве административного единства с РПЦ.

Как сообщал Телеграф, 1 апреля Пашу Мерседеса отправили под круглосуточный домашний арест. Митрополит будет находиться под ним в течение 60 дней. Детальнее о том, кто такой Паша "Мерседес", читайте в этой статье.