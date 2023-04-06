УПЦ "кинула" митрополита Павла: эксперт спрогнозировала дальнейшую судьбу "Паши Мерседеса"

Бывший наместник Лавры уже, вероятно, ощущает, что руководство УПЦ его бросило

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры, которая разворачивается в последнее время, показывает, что на митрополита Павла (Пашу Мерседеса) УПЦ перевела все стрелки и канализировала весь гнев. Митрополит Онуфрий тем временем призывает молиться за то, чтобы им оставили Лавру, хотя эта религиозная структура еще в конце марта должна была покинуть ее стены.

Такое мнение выразила религиозный публицист Татьяна Деркач в интервью OBOZREVATEL. Она не исключает, что таким образом в УПЦ пытаются избавиться от своих одиозных представителей, а Лавру не покидают, потому что могут рассчитывать на какой-то торг с властью.

Относительно дальнейшей судьбы "Паши Мерседеса" Деркач считает, что бывший наместник Лавры не окажется за решеткой. Отметим, что митрополит Павел 1 апреля получил подозрение от СБУ сразу по двум статьям (разжигание межрелигиозной розни и оправдание вооруженной агрессии россии).

"Во-первых, должно быть следствие по фактам его поддержки российской агрессии и той его пророссийской деятельности, которой он занимался в монастыре. Нужно опрашивать свидетелей и так далее, это довольно долгий процесс. Да, ему предъявили обвинение, но закончится ли процесс тюрьмой – очень сложно сказать. Что касается домашнего ареста, то он живет в таком замке, где ему вряд ли будет скучно. Но мне кажется, что он просто перестанет быть наместником Лавры", — отметила Татьяна Деркач.

Кто займет место "Паши Мерседеса" — сказать пока сложно, как говорит эксперт. Судьба самого митрополита сейчас остается слишком непредсказуемой, но сейчас он, вероятно, уже ощущает, что руководство УПЦ его бросило, отстранилось от него.

"На это указывают его последние стримы, которые он ведет из своего места заключения. Там он говорит: я советую всем епископам, всему нашему руководству не попасть в подобную ситуацию, обдумать свое поведение, свой статус, грубо говоря, стать попроще", — сказала Деркач.

Она добавила, что после всего случившегося митрополит Павел может пересмотреть свою жизненную позицию, но допускать его до руководства церковью уже нельзя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 1 апреля "Пашу Мерседеса" отправили под круглосуточный домашний арест. Митрополит будет находиться под ним в течение 60 суток.