"Я хочу быть с Богом!!! А не с Дьяволом!!!": девочка с надрывным криком защищала УПЦ МП под Лаврой и этим поразила сеть (видео)

Верующие УПЦ (МП) активно используют детей в своих митингах

Представители УПЦ (МП) до сих пор не выселились из Киево-Печерской лавры. Они продолжают "мобилизовывать" своих прихожан, которые сходятся на акции протеста под лаврой. Те приводят и детей, активно используемых в своем информационном сопротивлении.

Так, сеть поразила девочка, неистово кричавшая. Видео распространяют в разных Telegram-каналах. Ребенок выкрикивал лозунги в защиту УПЦ, а другой мужчина, очевидно, среди активистов против УПЦ (МП) пытался расспросить, кто она и почему стоит здесь. Малышка действительно надрывала голос, крича: "Я хочу быть с Богом! Я хочу быть в Украинской православной церкви! С Блаженнейшим Онуфрием!"

Мужчина спросил, как зовут ребенка. И та крикнула, что она Даша и ей 11 лет. А на вопрос "Ты с кем?" (где родители) выкрикнула: "Я сама! Моя душа кричит: "Я не могу уже терпеть это!". Затем ребенок подчеркнул, что она сама и ей не нужен никто.

Мужчина попытался ласково спросить, зачем ребенок здесь стоит. Но та ответила уже более спокойным тоном, что защищает свою веру и свою церковь. А вот на вопрос, сколько здесь стоит, Даша произнесла: "Сколько нужно, столько я здесь и стою! Сколько Богу угодно". А потом изо всех сил прокричала: "Я хочу быть с Богом!!!!! А не с Дьяволом!!! А не с вами, ПЦУшниками, устраивающими пляски, танцы".

Мужчина удивился, прокричал толпе, как ребенок может знать подобные формулировки. Однако в ответ услышал: "Безбожники, сатанисты!".

В сети люди выражают возмущение этим видео. Их интересует, как девочку воспитывают родители. Также пишут о том, что ситуация доводит до слез.

Девочку, по имени Дарья, уже не впервые публикуют в сети. В частности, другое видео с ней обнародовали на приверженном УПЦ (МП) YouTube-канале "Первый казацкий". Канал активно освещает позицию "Московского патриархата" в положительном свете. До начала полномасштабного вторжения один из местных журналистов заявил, что "только история поможет разобраться, кто есть виновником войны на Донбассе".

"Условия войны и условия мира диктуют не ваши представления о справедливости, а военное преимущество противника, который навяжет свои условия капитуляции", — говорил ведущий "Первого Казацкого" Лев Клименко.

В видео на этом же канале 11-летняя девочка Дарья вообще снимается в главной роли, сетует на "закрытые от маленьких верующих ворот Лавры". "В нашем государстве есть такие люди, которые захватывают и закрывают наши церкви. Вся моя семья — прихожане Киево-Печерской Лавры — великой святыни нашего народа. Которую сейчас хотят унести от маленьких верующих, которые здесь вместе со взрослыми молятся за мир и победу нашего государства", — говорит ребенок. На еще одном видео в этом канале она старательно поет.

В описании к видео указано, что ролик опубликовала "правозащитница" Виктория Кохановская. Женщина родом из Каменец-Подольского оскандалилась во время митингов в лавре, в том числе и заявлением о разделе Украины. Она фигурантка базы данных "Миротворец", где отмечается, что ее материалы публикуют и в РПЦ. 30 марта во время приезда комиссии Минкульта в Лавру "Телеграф" отметил, что Кохановская была наиболее активной скандалисткой. На видео она громче всего кричит.

Накануне в УПЦ (МП) произошел скандал из-за ребенка. Священник в Житомирской области якобы ударил 10-летнего мальчика по голове. Украинцы гневно отреагировали на ситуацию.

Напомним, что большинство украинцев высказались за выселение УПЦ (МП) с территории Киево-Печерской лавры. Опрос провела компания Active Group 1 апреля 2023 года.