Выселение УПЦ МП из Лавры: украинцы показали отношение к "московским попам"

Сторонников УПЦ МП в Украине становится все меньше

На фоне ряда громких скандалов с представителями УПЦ Московского патриархата в Украине растет количество тех, кто хочет запрета этой религиозной организации.

Такие выводы можно сделать исходя из результатов свежего социологического опроса, который провела компания Active Group 1 апреля 2023 года.

Так доля сторонников того, что государство должно разорвать все договора аренды с УПЦ МП и "выселить" их из занимаемых помещений, в Украине составляет 76,8%. При этом большинство из них не сомневаются в том, что такое решение будет правильным.

Лишь 10,3% считают, что выселять УПЦ МП из храмов не стоит.

Существенно возросло число людей, которые считают, что УПЦ МП стоит запретить на территории Украины. Если в ноябре прошлого года таковых было 61,9%, то теперь их стало 74,1%.

Число противников этого с прошлого года практически не изменилось и составляет 12,9%.

При этом люди сильно разделились во мнениях относительно того, что делать с монахами, которые проживали на территории Киево-Печерской лавры. Если 43,6% считают допустимым оставить их там при условии перехода в ПЦУ, то 42,8% считают, что их стоит выселить.

Как сообщалось, 2 апреля бывшему наместнику Киево-печерской лавры митрополиту Павлу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца. Представители СБУ официально сообщили о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу.