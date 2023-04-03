Виселення УПЦ МП із Лаври: українці показали ставлення до "московських поп"

Прихильників УПЦ МП в Україні стає дедалі менше

На тлі низки гучних скандалів із представниками УПЦ Московського патріархату в Україні зростає кількість тих, хто хоче заборони цієї релігійної організації.

Такі висновки можна зробити, виходячи з результатів свіжого соціологічного опитування, яке провела компанія Active Group 1 квітня 2023 року.

Так, частка прихильників того, що держава має розірвати всі договори оренди з УПЦ МП та "виселити" їх із займаних приміщень, в Україні становить 76,8%. При цьому більшість із них не сумніваються у тому, що таке рішення буде правильним.

Лише 10,3% вважають, що виселяти УПЦ МП із храмів не варто.

Істотно зросла кількість людей, які вважають, що УПЦ МП варто заборонити на території України. Якщо у листопаді минулого року таких було 61,9%, то наразі їх стало 74,1%.

Число противників цього з минулого року практично не змінилося і становить 12,9%.

При цьому люди сильно поділилися в думках щодо того, що робити з ченцями, які мешкали на території Києво-Печерської лаври. Якщо 43,6% вважають за допустиме залишити їх там за умови переходу до ПЦУ, то 42,8% вважають, що їх варто виселити.

Як повідомлялося, 2 квітня колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці. Представники СБУ офіційно повідомили про підозру митрополита УПЦ МП Павла.