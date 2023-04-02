Попи УПЦ МП втекли, а у храмі відслужили українською: парафіяни у Хмельницькому виступили за перехід до ПЦУ

Парафіяни святині виступили за перехід до ПЦУ

Після скандалу зі побиттям військового у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького громада парафіян виступила за перехід святині з УПЦ МП до ПЦУ.

Як повідомляє місцеве видання Vsim, під час зборів було зібрано понад 1200 підписів від парафіян, крім того, вони отримали ключі від храму для проведення там ревізії.

"Це частина процедури для переходу собору з УПЦ (МП) до Православної церкви України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що головою зборів було обрано Юрія Смаля. Представники Московського патріархату залишили будівлю через задній вхід.

О 19:20 Митрополит Хмельницький та Старокостянтинівський Антоній (Василь Іванович Фіалко) передав ключі представникам громади, а о 19:30 туди пустили журналістів та парафіян.

Ревізія проводиться у присутності представників Національної поліції.

Як повідомлялося раніше, інцидент із побиттям військового стався 2 квітня. Там боєць-добровольець, який отримав контузію та черепно-мозкову травму на фронті, пішов до московського храму, щоб поставити запитання: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?".

За це його побили, а поліцейські склали проти нього адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство.