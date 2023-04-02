Попы УПЦ МП сбежали, а в храме отслужили на украинском: прихожане в Хмельницком выступили за переход в ПЦУ

Прихожане святыни выступили за переход в ПЦУ

После скандала с избиением военного в Свято-Покровскм кафедральном соборе Хмельницкого община прихожан выступила за переход святыни из УПЦ МП в ПЦУ.

Как информирует местное издание Vsim, во время собрания были собраны более 1200 подписей от прихожан, кроме того, они получили ключи от храма для проведения там ревизии.

"Это часть процедуры для перехода собора из УПЦ (МП) в Православную церковь Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что главой собрания был избран Юрий Смаль. Представители Московского патриархата покинули здание через задний вход.

В 19:20 Митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний (Василий Иванович Фиалко) передал ключи представителям общины, а в 19:30 туда пустили журналистов и прихожан.

Ревизия проводится в присутствии представителей Национальной полиции.

Как сообщалось ранее, инцидент с избиением военного произошел 2 апреля. Там боец-доброволец, который получил контузию и черепно-мозговую травму на фронте, пошел в московский храм, чтобы задать вопрос: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?".

За это его побили, а полицейские составили против него административный протокол по статье о мелком хулиганстве.