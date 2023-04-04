Скандал с избиением ребенка священником на Житомирщине: украинцы высказали свое мнение
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Инцидент на Житомирщине вызвал активное обсуждение в сети
Священники УПЦ МП попали в очередной громкий скандал, который на этот раз произошел в городе Иршанске Житомирской области. Там как сообщают очевидцы представитель этой религиозной организации ударил ребенка на глазах у многочисленных людей.
Родители ребенка уже написали соответствующее обращение в правоохранительные органы, однако к чему это приведет пока неизвестно.
Тем не менее видео активно разлетелось по сети, а пользователи активно обсуждают ситуацию.
При этом многие из них призывают принять меры против конкретного священника, так и против всей религиозной организации.
Видео, из-за которого возник скандал, доступно ниже.
Как сообщалось ранее, накануне в одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком священники избили бойца-добровольца Вооруженных сил Украины. При этом прибывшие на место полицейские, составили административный протокол против военного по статье о мелком хулиганстве.
После огласки у храма собрались прихожане и потребовали от священников покинуть здание, после чего проголосовали за присоединение религиозной общины к ПЦУ.