Скандал с избиением ребенка священником на Житомирщине: украинцы высказали свое мнение

Инцидент на Житомирщине вызвал активное обсуждение в сети

Священники УПЦ МП попали в очередной громкий скандал, который на этот раз произошел в городе Иршанске Житомирской области. Там как сообщают очевидцы представитель этой религиозной организации ударил ребенка на глазах у многочисленных людей.

Родители ребенка уже написали соответствующее обращение в правоохранительные органы, однако к чему это приведет пока неизвестно.

Тем не менее видео активно разлетелось по сети, а пользователи активно обсуждают ситуацию.

При этом многие из них призывают принять меры против конкретного священника, так и против всей религиозной организации.

Видео, из-за которого возник скандал, доступно ниже.

Как сообщалось ранее, накануне в одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком священники избили бойца-добровольца Вооруженных сил Украины. При этом прибывшие на место полицейские, составили административный протокол против военного по статье о мелком хулиганстве.

После огласки у храма собрались прихожане и потребовали от священников покинуть здание, после чего проголосовали за присоединение религиозной общины к ПЦУ.