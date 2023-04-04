Скандал з побиттям дитини священником на Житомирщині: українці висловили свою думку

Інцидент на Житомирщині викликав активне обговорення у мережі

Священники УПЦ МП потрапили до чергового гучного скандалу, який цього разу стався у місті Іршанську Житомирської області. Там, як повідомляють очевидці, представник цієї релігійної організації вдарив дитину на очах у численних людей.

Батьки дитини вже написали відповідне звернення до правоохоронних органів, проте до чого це призведе наразі невідомо.

Проте відео активно розлетілося через мережу, а користувачі активно обговорюють ситуацію.

При цьому багато хто з них закликає вжити заходів проти конкретного священника, так і проти всієї релігійної організації.

Відео, через яке виник скандал, можна переглянути нижче.

Як повідомлялося раніше, напередодні в одному із храмів УПЦ МП у Хмельницькому священники побили бійця-добровольця Збройних сил України. При цьому поліцейські, які прибули на місце, склали адміністративний протокол проти військового за статтею про дрібне хуліганство.

Після розголосу біля храму зібралися парафіяни та зажадали від священників залишити будівлю, після чого проголосували за приєднання релігійної громади до ПЦУ.