Священик УПЦ вдарив дитину по голові? На Житомирщині гучний скандал (відео)

Дитина тримала прапор України, а потім трималася за голову

В Україні розгорівся новий скандал із священником УПЦ (МП), який нібито вдарив дитину. Подія сталася буквально через день після скандалу із побиттям військового у храмі московського патріархату в Хмельницькому.

Про побиття хлопчика повідомило видання Svidomi.ua із посиланням на джерела. Події розгорталися в місті Іршанськ Житомирської області під час мітингу біля храму УПЦ МП. Як розповіла очевидиця інциденту Аліна Кундіч, діти стояли з синьо-жовтими прапорами. Одного священник вдарив по потилиці, коли той стояв із синьо-жовтим прапором.

На самому відео чути, як священнику кажуть, що "Тебе тут ніхто не знає!". Він відповідає: "Я місцевий чоловік. Я тут хрестився". Після чутно звуки штурханини, видно, як хлопчик тримається за потилицю. Жінки починають кричати, що священнослужитель вдарив дитину по голові. "Я і ще багато людей були свідками цього інциденту", — наголосила Кундіч. Жінка повідомляє у себе на сторінці в Instagram, що батьки звернулися до поліції.

Мережа гнівно відреагувала на новий скандал. Відео активно поширюють у соцмережах. Нагадаємо, що в мережі "чути дзвін" після скандалу з побиттям військового у Хмельницькому. Священники після сутички втекли. А міська влада вирішила відібрати у церков УПЦ МП землю на знак протесту проти зухвалої поведінки.