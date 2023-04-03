"Паша-Мерседес" виявився сусідом скандального нардепа: "Телеграф" знайшов таємний будинок на Печерську (фото)

Площа будівлі становить аж 545 квадратних метрів, а розмір ділянки — 10 соток

Скандальний колишній намісник Успенської Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь), відомий як "Паша-Мерседес", у Києві володіє землею і дорогим будинком по сусідству з нардепом зі "Слуги народу" Павлом Халімоном.

Про це ідеться в матеріалі "Телеграфу" "Шикарне життя "Паші-Мерседеса": підпільний мультимільйонер, сусід скандального нардепа та злісний порушник на дорозі".

Зокрема, як вдалося встановити журналістам "Телеграфу", обшук, який минулого тижня проводили співробітники СБУ у київському маєтку митрополита Павла, відбувався саме за адресою вул.Землянська, 10-А в Печерському районі столиці.

Згідно з даними Реєстру про нерухоме майно, площа будівлі становить 545 квадратних метрів, з яких житлова — 154 "квадрати". Площа ж самої земельної ділянки становить 0,1 га (тобто, 10 соток).

"За даними сайту Dom.ria, одна сотка на Печерську у квітні 2023 р. коштує від $49 тис. до $210 тис. (в залежності від розташування). Тобто, вартість 10 соток зараз варіюється на Печерську від $490 000 до $2 100 000. Враховуючи, що будинок знаходиться в тупику, подалі від сторонніх очей, то можна зробити висновок, що земля там йде по явно високому "прайсу". Особливого шику додає й той факт, що з одного боку ділянку владики оточує столичний Ботанічний сад", — говориться у публікації.

Обійстя Павла в Печерському районі Києва

Зазначимо, по сусідству з митрополитом (по вул. Землянська, 10) знаходиться елітний маєток нардепа з фракції "Слуга народу" Павла Халімона.

Такий вигляд має будинок нардепа Халімона

Як повідомлялося, Халімон оскандалився купівлею особняка в елітному районі Києва в період війни. Незважаючи на те, що ділянки в Печерському районі коштують близько 50-60 млн гривень, нардеп купив будинок всього за 10 млн 300 тисяч гривень. Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявляв, що депутата потрібно відсторонити від посади.

"Телеграф" також писав, що НАЗК встановило, щоб приховати дорогу покупку, нардеп оформив придбаний будинок на Печерську на свою співмешканку.