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"Паша-Мерседес" оказался соседом скандального нардепа: "Телеграф" нашел тайный дом на Печерске (фото)

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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"Паша-Мерседес" оказался соседом скандального нардепа: "Телеграф" нашел тайный дом на Печерске (фото)

Площадь здания составляет 545 квадратных метров, а размер участка — 10 соток

Скандальный бывший наместник Успенской Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), известный как "Паша-Мерседес", в Киеве владеет землей и дорогим домом по соседству с нардепом из "Слуги народа" Павлом Халимоном.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" "Шикарная жизнь "Паши-Мерседеса": подпольный мультимиллионер, сосед скандального нардепа и злостный нарушитель на дороге".

В частности, как удалось установить журналистам "Телеграфа", обыск, который на прошлой неделе проводили сотрудники СБУ в киевском имении митрополита Павла, проходил именно по адресу Землянская, 10-А в Печерском районе столицы.

Согласно данным Реестра о недвижимом имуществе, площадь здания составляет 545 квадратных метров, из которых жилая — 154 "квадрата". Площадь же самого земельного участка составляет 0,1 га (т.е. 10 соток).

"По данным сайта Dom.ria, одна сотка на Печерске в апреле 2023 г. стоит от $49 тыс. до $210 тыс. (в зависимости от расположения). То есть, стоимость 10 соток сейчас варьируется на Печерске от $490 000 до $2 100 000. Учитывая, что дом находится в тупике, подальше от посторонних глаз, можно сделать вывод, что земля там идет по явно высокому "прайсу". Особого шика добавляет и тот факт, что с одной стороны участок владыки окружает столичный Ботанический сад", — говорится в публикации.

Шикарный дом Павла в Печерском районе Киева
Имение Павла в Печерском районе Киева

Отметим, по соседству с митрополитом (по ул. Землянская, 10) находится элитное имение нардепа из фракции "Слуга народа" Павла Халимона.

Имение нардепа Халимона на Печерске
Так выглядит дом нардепа Халимона

Как сообщалось, Халимон оскандалился покупкой особняка в элитном районе Киева в период войны. Несмотря на то, что участки в Печерском районе стоят около 50-60 млн гривен, нардеп купил дом всего за 10 млн 300 тысяч гривен. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что депутата нужно отстранить от должности.

"Телеграф" также писал, что НАПК установило, чтобы скрыть дорогую покупку, нардеп оформил приобретенный дом на Печерске на свою сожительницу.

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#Киев #Скандалы #Печерск #Митрополит Павел Лебедь #Будинок