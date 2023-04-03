"Паша-Мерседес" оказался соседом скандального нардепа: "Телеграф" нашел тайный дом на Печерске (фото)

Площадь здания составляет 545 квадратных метров, а размер участка — 10 соток

Скандальный бывший наместник Успенской Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), известный как "Паша-Мерседес", в Киеве владеет землей и дорогим домом по соседству с нардепом из "Слуги народа" Павлом Халимоном.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" "Шикарная жизнь "Паши-Мерседеса": подпольный мультимиллионер, сосед скандального нардепа и злостный нарушитель на дороге".

В частности, как удалось установить журналистам "Телеграфа", обыск, который на прошлой неделе проводили сотрудники СБУ в киевском имении митрополита Павла, проходил именно по адресу Землянская, 10-А в Печерском районе столицы.

Согласно данным Реестра о недвижимом имуществе, площадь здания составляет 545 квадратных метров, из которых жилая — 154 "квадрата". Площадь же самого земельного участка составляет 0,1 га (т.е. 10 соток).

"По данным сайта Dom.ria, одна сотка на Печерске в апреле 2023 г. стоит от $49 тыс. до $210 тыс. (в зависимости от расположения). То есть, стоимость 10 соток сейчас варьируется на Печерске от $490 000 до $2 100 000. Учитывая, что дом находится в тупике, подальше от посторонних глаз, можно сделать вывод, что земля там идет по явно высокому "прайсу". Особого шика добавляет и тот факт, что с одной стороны участок владыки окружает столичный Ботанический сад", — говорится в публикации.

Имение Павла в Печерском районе Киева

Отметим, по соседству с митрополитом (по ул. Землянская, 10) находится элитное имение нардепа из фракции "Слуга народа" Павла Халимона.

Так выглядит дом нардепа Халимона

Как сообщалось, Халимон оскандалился покупкой особняка в элитном районе Киева в период войны. Несмотря на то, что участки в Печерском районе стоят около 50-60 млн гривен, нардеп купил дом всего за 10 млн 300 тысяч гривен. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что депутата нужно отстранить от должности.

"Телеграф" также писал, что НАПК установило, чтобы скрыть дорогую покупку, нардеп оформил приобретенный дом на Печерске на свою сожительницу.