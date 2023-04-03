Священник УПЦ ударил ребенка по голове? В Житомирской области громкий скандал (видео)

Ребенок держал флаг Украины, а затем держался за голову

В Украине разгорелся новый скандал со священником УПЦ (МП), якобы ударившим ребенка. Событие произошло буквально через день после скандала с избиением военного в храме Московского патриархата в Хмельницком.

Об избиении мальчика сообщило издание Svidomi.ua со ссылкой на источники. События разворачивались в городе Иршанске Житомирской области во время митинга возле храма УПЦ МП. Как рассказала свидетельница инцидента Алина Кундич, дети стояли с сине-желтыми флагами. Одного священник ударил по затылку, когда тот стоял с флагом.

На самом видео слышно, как священнику говорят: "Тебя здесь никто не знает!". Он отвечает: "Я местный мужчина. Я здесь крестился". После слышны звуки толкотни, видно, как мальчик держится за затылок. Женщины начинают кричать, что священнослужитель ударил ребенка по голове. "Я и еще многие были свидетелями этого инцидента", — подчеркнула Кундич. Женщина сообщила у себя на странице в Instagram, что родители ребенка обратились в полицию.

Сеть гневно отреагировала на новый скандал. Видео активно распространяется в соцсетях. Напомним, что в сети до сих пор "слышен звон" после скандала с избиением военного в Хмельницком. Священники после схватки скрылись. А городские власти решили отобрать у церквей УПЦ МП землю в знак протеста против дерзкого поведения.