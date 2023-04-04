"Я хочу бути з Богом!!! А не з Дияволом!!!": дівчинка з надривним криком захищала УПЦ МП під Лаврою і цим вразила мережу (відео)

Віряни УПЦ (МП) активно використовують дітей у своїх мітингах

Представники УПЦ (МП) досі не виселилися з Києво-Печерської лаври. Натомість вони продовжують "мобілізовувати" своїх парафіян, які сходяться на акції протесту під лаврою. Ті приводять і дітей, яких активно використовують у своєму інформаційному спротиві.

Так, мережу вразила дівчинка, яка несамовито кричала. Відео поширюють у різних Telegram-каналах. Дитина вигукувала лозунги в захист УПЦ, а інший чоловік, вочевидь з-поміж активістів проти УПЦ (МП) намагався розпитати, хто вона і чому стоїть тут. Малеча дійсно надривала голос, кричучи: "Я хочу бути з Богом! Я хочу бути в Українській православній церкві! З Блажейнішим Онуфрієм!"

Чоловік запитав, як звати дитину. Та крикнула, що вона Даша і їй 11 років. А на питання "Ти з ким?" (де батьки) викрикнула: "Я сама! Моя душа кричить: "Я не можу вже терпіти це!". Потім дитина наголосила, що вона сама і їй не потрібен ніхто.

Чоловік спробував ласкавіше запитати, навіщо дитина тут стоїть. Та відповіла вже спокійнішим тоном, що захищає свою віру та свою церкву. А ось на питання, скільки тут стоїть дитина промовила: "Скільки потрібно, стільки я тут і стою! Скільки Богу угодно". А потім чимдуж прокричала: "Я хочу бути з Богом!!!!! А не з Дияволом!!! А не з вами, ПЦУшниками, які влаштовують пляски, танці".

Чоловік здивувався, прокричав до натовпу, як дитина може знати подібні формулювання. Однак у відповідь почув: "Безбожники, сатаністи!".

У мережі люди висловлюють обурення цим відео. Їх цікавить, як дівчинку виховують батьки. Також пишуть про те, що ситуація доводить до сліз.

Дівчинку, на ім'я Дарина, уже не вперше публікують у мережі. Зокрема, інше відео з нею оприлюднили на прихильному до УПЦ (МП) YouTube-каналі "Перший козацький". Канал активно висвітлює позицію "Московського патріархату" у позитивному світлі. До початку повномасштабного вторгнення один із тамтешніх журналістів заявив, що "лише історія допоможе розібратися, хто із винен у війні на Донбасі".

"Умови війни та умови миру диктують не ваші уявлення про справедливість, а військова перевага противника, який нав’яже свої умови капітуляції", — говорив ведучий "Першого Козацького" Лев Клименко.

У відео на цьому ж каналі 11-річна дівчинка Дарина взагалі є у головній ролі, нарікає на "зачинені від маленьких вірян ворота Лаври". "У нашій державі є такі люди, які захоплюють та зачиняють наші церкви. Вся моя сім'я – прихожани Києво-Печерської Лаври – великої святині нашого народу. Яку зараз хочуть забрати від маленьких вірян, які тут, разом із дорослими, моляться за мир та перемогу нашої держави", — каже дитина. На ще одному відео з цього каналу вона старанно співає.

В описі до відео вказано, що ролик опублікувала "правозахисниця" Вікторія Кохановська. Жінка родом із Кам’янця-Подільського оскандалилася під час мітингів у лаврі, зокрема й заявою про розподіл України. Вона є фігуранткою бази даних "Миротворець", де наголошується, що її матеріали публікують і в РПЦ. 30 березня під час приїзду комісії Мінкульту до Лаври "Телеграф" відзначив, що Кохановська була найбільш активною скандалісткою. На відео вона найголосніше кричить.

Напередодні ж в УПЦ (МП) стався скандал через дитину. Священник на Житомирщині нібито вдарив 10-річного хлопчика по голові. Українці гнівно відреагували на ситуацію.

Нагадаємо, що більшість українців висловилися за виселення УПЦ (МП) з території Києво-Печерської лаври. Опитування провела компанія Active Group 1 квітня 2023 року.