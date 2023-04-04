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"Я хочу бути з Богом!!! А не з Дияволом!!!": дівчинка з надривним криком захищала УПЦ МП під Лаврою і цим вразила мережу (відео)

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Автор
Дарина дуже голосно кричить Новина оновлена 04 квітня 2023, 13:26
Дарина дуже голосно кричить. Фото Колаж "Телеграфу"

Віряни УПЦ (МП) активно використовують дітей у своїх мітингах

Представники УПЦ (МП) досі не виселилися з Києво-Печерської лаври. Натомість вони продовжують "мобілізовувати" своїх парафіян, які сходяться на акції протесту під лаврою. Ті приводять і дітей, яких активно використовують у своєму інформаційному спротиві.

Так, мережу вразила дівчинка, яка несамовито кричала. Відео поширюють у різних Telegram-каналах. Дитина вигукувала лозунги в захист УПЦ, а інший чоловік, вочевидь з-поміж активістів проти УПЦ (МП) намагався розпитати, хто вона і чому стоїть тут. Малеча дійсно надривала голос, кричучи: "Я хочу бути з Богом! Я хочу бути в Українській православній церкві! З Блажейнішим Онуфрієм!"

Чоловік запитав, як звати дитину. Та крикнула, що вона Даша і їй 11 років. А на питання "Ти з ким?" (де батьки) викрикнула: "Я сама! Моя душа кричить: "Я не можу вже терпіти це!". Потім дитина наголосила, що вона сама і їй не потрібен ніхто.

Чоловік спробував ласкавіше запитати, навіщо дитина тут стоїть. Та відповіла вже спокійнішим тоном, що захищає свою віру та свою церкву. А ось на питання, скільки тут стоїть дитина промовила: "Скільки потрібно, стільки я тут і стою! Скільки Богу угодно". А потім чимдуж прокричала: "Я хочу бути з Богом!!!!! А не з Дияволом!!! А не з вами, ПЦУшниками, які влаштовують пляски, танці".

Чоловік здивувався, прокричав до натовпу, як дитина може знати подібні формулювання. Однак у відповідь почув: "Безбожники, сатаністи!".

У мережі люди висловлюють обурення цим відео. Їх цікавить, як дівчинку виховують батьки. Також пишуть про те, що ситуація доводить до сліз.

Скриншот коментарів

Дівчинку, на ім'я Дарина, уже не вперше публікують у мережі. Зокрема, інше відео з нею оприлюднили на прихильному до УПЦ (МП) YouTube-каналі "Перший козацький". Канал активно висвітлює позицію "Московського патріархату" у позитивному світлі. До початку повномасштабного вторгнення один із тамтешніх журналістів заявив, що "лише історія допоможе розібратися, хто із винен у війні на Донбасі".

"Умови війни та умови миру диктують не ваші уявлення про справедливість, а військова перевага противника, який нав’яже свої умови капітуляції", — говорив ведучий "Першого Козацького" Лев Клименко.

У відео на цьому ж каналі 11-річна дівчинка Дарина взагалі є у головній ролі, нарікає на "зачинені від маленьких вірян ворота Лаври". "У нашій державі є такі люди, які захоплюють та зачиняють наші церкви. Вся моя сім'я – прихожани Києво-Печерської Лаври – великої святині нашого народу. Яку зараз хочуть забрати від маленьких вірян, які тут, разом із дорослими, моляться за мир та перемогу нашої держави", — каже дитина. На ще одному відео з цього каналу вона старанно співає.

В описі до відео вказано, що ролик опублікувала "правозахисниця" Вікторія Кохановська. Жінка родом із Кам’янця-Подільського оскандалилася під час мітингів у лаврі, зокрема й заявою про розподіл України. Вона є фігуранткою бази даних "Миротворець", де наголошується, що її матеріали публікують і в РПЦ. 30 березня під час приїзду комісії Мінкульту до Лаври "Телеграф" відзначив, що Кохановська була найбільш активною скандалісткою. На відео вона найголосніше кричить.

Напередодні ж в УПЦ (МП) стався скандал через дитину. Священник на Житомирщині нібито вдарив 10-річного хлопчика по голові. Українці гнівно відреагували на ситуацію.

Нагадаємо, що більшість українців висловилися за виселення УПЦ (МП) з території Києво-Печерської лаври. Опитування провела компанія Active Group 1 квітня 2023 року.

Теги:
#Діти #Києво-Печерська лавра #УПЦ МП #УПЦ #Лавра