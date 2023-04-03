Комісія Мінкульту приїхала в Лавру, парафіяни та поліція зайняли позиції: що відбувається

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Представники УПЦ МП, які мали виселитися з Києво-Печерської лаври 29 березня, після декількох днів спротиву та показових молитов досі продовжують мобілізовувати своїх парафіян.

Станом на ранок, 3 квітня, у храмах на території заповідника йдуть богослужіння УПЦ МП. Паралельно з цим тут перебуває комісія Мінкульту, яка обстежує технічний стан споруд та державне майно (наскільки це можливо), робить фотографії, їх супроводжують декілька священників, парафіяни УПЦ МП та декілька журналістів. Також на території Лаври перебувають науковці-геологи, які фіксують стан місцевості та звертають увагу на просідання ґрунту.

"Телеграф" збирає останні новини з Лаври:

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Як повідомляв "Телеграф", 30 березня місцеві прихожани вилаяли очільницю комісії від Міністерства культури, яка прибула для інвентаризації, і заблокували будь-який доступ до храмових приміщень. Наступного дня протистояння продовжилося — під стінами Лаври також можна було побачити противників УПЦ МП.

1 квітня СБУ проводила обшуки у митрополита Павла та на території лаври. Самому Павлу СБУ вручила підозру за 2-ма статтями, одна з них стосується розпалювання міжрелігійної ворожнечі (ст. 161 ККУ).

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід митрополиту Павлу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб з носінням електронного браслета.