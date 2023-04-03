Комиссия Минкульта приехала в Лавру, прихожане и полиция заняли позиции: что происходит

Трансляция обновляется

Представители УПЦ МП, которые должны были выселиться из Киево-Печерской лавры 29 марта, после нескольких дней сопротивления и показательных молитв до сих пор продолжают мобилизовать своих прихожан.

По состоянию на утро, 3 апреля, в храмах на территории заповедника идут богослужения УПЦ МП. Параллельно с этим тут находится комиссия Минкульта, которая обследует техническое состояние сооружений и государственное имущество (насколько это возможно), делает фотографии, их сопровождают несколько священников, прихожане УПЦ МП и несколько журналистов. Также на территории Лавры находятся ученые-геологи, которые фиксируют состояние местности и обращают внимание на просадку почвы.

"Телеграф" собирает последние новости из Лавры:

(обновляется)

Как сообщал "Телеграф", 30 марта местные прихожане обругали главу комиссии от Министерства культуры, прибывшей для инвентаризации, и заблокировали любой доступ к храмовым помещениям. На следующий день противостояние продолжилось — у стен Лавры также можно было увидеть противников УПЦ МП.

1 апреля СБУ проводила обыски у митрополита Павла и на территории лавры. Самому Павлу СБУ вручила подозрение по 2 статьям, одна из них касается разжигания межрелигиозной розни (ст. 161 УКУ).

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток с ношением электронного браслета.